Air Inuit met en service son premier Dash 8 à porte cargo surdimensionnée

L'appareil a obtenu son certificat de type supplémentaire de Transports Canada le 3 février dernier.

Air Inuit a annoncé le 09 février dernier avoir ajouté à sa flotte le premier Dash 8-300 à porte cargo surdimensionnée au monde. Après plus de 36 mois de planification, de conception, de modernisation, et de tests de sécurité, l’avion spécialement modifié a enfin obtenu son certificat de type supplémentaire de Transports Canada le 3 février.

L’installation d’une porte de cargo surdimensionnée sur un appareil Dash 8-300 est une première mondiale. L'appareil, C-GAIW, était arrivé à l'aéroport de Montréal en novembre dernier où nous avions pu le prendre en photo.

Fondée par les Inuits en 1978, Air Inuit a été créée pour assurer la liaison aérienne entre les 14 villages côtiers du Nunavik, favoriser les échanges commerciaux et préserver la culture inuite.

Christian Busch, président et chef de la direction, Air Inuit a déclaré : "L’ajout de cet élément de design novateur à notre flotte ne vise pas uniquement à répondre aux attentes des résidents du Nunavik en matière de commodité et de fiabilité. Il s’agit surtout de reconnaître les défis particuliers auxquels font face les communautés que nous servons et de trouver une façon unique de soutenir leur développement. Félicitations à nos équipes et à nos partenaires pour cette réussite."

