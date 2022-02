Boeing achète 7,5 millions de litres de carburant durable

Article publié le 10 février 2022 par David Dagouret

Le contrat d'achat a été signé avec la société EPIC Fuels.

Boeing a annonce la signature d’un contrat portant sur l’approvisionnement de 7,5 millions de litres de carburant aviation durable (SAF — Sustainable Aviation Fuel) avec la société EPIC Fuels. Le carburant sera utilisé pour propulser les appareils de la division Aviation Commerciale (BCA) dans l’État de Washington et en Caroline du Sud tout au long de l’année 2022. Cet accord, est le plus important annoncé à ce jour par un avionneur dans le domaine du carburant aviation durable.

L’accord d’achat signé avec EPIC Fuels porte sur un carburant durable fabriqué à partir de déchets agricoles non comestibles et mélangeant 30 % de carburant entièrement durable à 70 % de kérosène classique.

Cet achat permettra d’élargir l’utilisation du carburant SAF aux vols de production, d’essais et de convoyage, ainsi qu’aux vols du Dreamlifter et aux vols de clients sur les sites Boeing d’Everett, Renton et Seattle (État de Washington) et de North Charleston (Caroline du Sud).

Pour sa part, EPIC Fuels continuera de fournir des mélanges personnalisés contenant de 50 % à 100 % de carburant aviation durable pour l’ecoDemonstrator, le programme mené par Boeing pour accélérer l’innovation en testant en vol différentes technologies.

Sheila Remes, vice-présidente de Boeing en charge du développement durable et de l’environnement a déclaré : "Le carburant aviation durable est une solution sûre, éprouvée et immédiatement disponible qui permettra à notre secteur industriel d’honorer ses engagements à long terme, à savoir atteindre le « zéro émissions nettes de CO2 » d’ici à 2050. Boeing a toujours joué un rôle de pionnier en faisant des carburants aviation durables une réalité. Grâce à cet accord, nous réduirons notre empreinte carbone et disposerons de carburant durable pour livrer des avions à nos clients, ainsi que pour nos propres activités. "