Emirates reprend ses vols vers l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie, et le Zimbabwe

Article publié le 3 février 2022 par David Dagouret

Emirates a repris ses vols entre Dubaï et cinq pays africains depuis le 29 janvier dernier.

Emirates reprend ses liaisons aériennes vers Addis-Abeba en Éthiopie, Dar El Salam en Tanzanie, Nairobi au Kenya, Harare au Zimbabwe, et vers ses trois destinations en Afrique du Sud : Johannesburg, Le Cap et Durban.

Afrique du sud : Les liaisons entre Dubaï et Johannesburg sont assurées par un vol quotidien depuis le 29 janvier, et par 2 vols quotidiens à partir du 1er février. Les liaisons au départ et à destination du Cap et de Durban seront quotidiennes à partir du 1er février.

Johannesburg : Le vol Emirates EK 761 quitte Dubaï à 04h40, pour arriver à Johannesburg à 10h55. Le vol EK 762 part de Johannesburg à 13h25 et arrive à Dubaï à 23h45. Le deuxième vol quotidien, EK 763, part de Dubaï à 10h05 et arrive à Johannesburg à 16h30. Le vol de retour, EK 764, quitte Johannesburg à 18h50 et arrive à Dubaï à 5h05 le lendemain.

Le Cap : Le vol Emirates EK 772 qui relie Dubaï vers Le Cap part à 03h55, pour arriver au Cap à 11h45. Le vol EK 771 quitte Le Cap à 18h25 et arrive à Dubaï à 5h55 le lendemain.

Durban : Le vol Emirates EK 775 quitte Dubaï à 10h35 et arrive à Durban à 17h05. Enfin, le vol EK 776 décolle de Durban à 19h00 et arrive à Dubaï à 05h15 le lendemain.

Kenya : Emirates assure 10 vols hebdomadaires vers Nairobi depuis le 29 janvier :

Les vols EK719 et EK720 sont opérés le mercredi, le vendredi et le samedi et le dimanche. Les vols partent de Dubaï à 9h35 pour arriver à Nairobi à 13h45, puis quittent Nairobi à 15h30 pour atterrir à Dubaï à 21h30.

Les vols EK721 et EK722 opèrent le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Le vol EK721 décolle de Dubaï à 02h10 et arrive à Nairobi à 06h20. Enfin, le vol EK722 part de Nairobi à 23h55, pour arriver à Dubaï à 05h55.

Ethiopie : Emirates dessert quotidiennement Addis-Abeba depuis le 30 janvier. Le vol EK723 décolle de Dubaï à 9h25 pour arriver à à Addis-Abeba à 12h40. Le vol EK724 quitte Addis-Abeba à 15h05 pour atterrir à Dubaï à 20h15.

Tanzanie : Emirates assure des liaisons vers Dar Es Salam cinq fois par semaine depuis le 30 janvier. Le vol EK725 décolle de Dubaï à 9h30 et arrive à Dar Es Salam à 13h55. Le vol EK726 quitte Dar Es Salam à 15h25, pour arriver à Dubaï à 21h50.

Zimbabwe : Emirates assure six vols hebdomadaires vers Harare, avec une escale à Lusaka depuis le 30 janvier. Le vol EK713 quitte Dubaï à 9h20, fait une escale à Lusaka, et arrive à Harare à 17h. Le vol EK714 décolle de Harare à 18h45, fait également une escale à Lusaka et poursuit sa liaison vers Dubaï, pour arriver à 6h25 le lendemain.

Tous les passagers voyageant vers Dubaï via le réseau africain d'Emirates doivent réaliser un test PCR 48h avant leur départ. Ils doivent présenter un résultat au test PCR Covid-19 négatif et un QR code attestant que le test a été réalisé dans un établissement agréé. La validité du test doit être calculée à partir du moment où l'échantillon a été prélevé. À leur arrivée à Dubaï, les voyageurs doivent à nouveau effectuer un test PCR Covid-19 et s’isoler jusqu'à réception des résultats.

Les passagers faisant escale à Dubaï en provenance de ces destinations devront respecter les exigences sanitaires de leur destination finale.

