French bee nomme Thomas Renault au poste de Responsable des Ventes USA

Il occupera ses fonctions à New York.

French bee a annoncé la nomination de Thomas Renault au poste de Responsable des Ventes USA. Il vient rejoindre la direction commerciale de French bee afin de contribuer et accompagner le développement de la compagnie sur le marché nord américain. Thomas Renault occupera ses fonctions à New York et rapportera directement à Sophie Hocquez, Directrice Commerciale de French bee.

Thomas Renault dispose d’une expérience dans l'industrie du transport aérien et du voyage en ayant travaillé au sein de Plusgrade, Virgin Voyages et La Compagnie. Thomas Renault a 33 ans et est diplomé de l’ESC PAU BUSINESS SCHOOL (Masters of Science, Strategic Marketing). Depuis 10 ans, il réside et excerce ses fonctions aux USA, il dispose de la double nationalité franco-américaine.

La compagnie aérienne a récemment étoffé son offre à destination des USA : New York en juillet 2021, Los Angeles en avril 2022, 2 nouvelles destinations qui viennent s’ajouter à San Francisco desservie depuis juin 2018.

Sophie Hocquez, Directrice commerciale de French bee précise : "Je suis particulièrement heureuse que Thomas rejoigne notre Direction Commerciale en tant que responsable de la gestion globale des activités commerciales aux USA et de l'organisation de l'équipe commerciale américaine. Thomas est un professionnel qui connaît nos clients et nos marchés et pourra ainsi mettre son expertise au service de nos ambitions et développer de façon substantielle les ventes sur le marché nord américain."

