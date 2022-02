French bee renforce ses équipes à La Réunion

Article publié le 13 février 2022 par David Dagouret

Karine Bonnal est nommée Responsable Commerciale et Cathy Metz Chargée des Ventes Indirectes.

French bee a annoncé la nomination de Karine Bonnal au poste de Responsable Commerciale ainsi que la nomination de Cathy Metz au poste de Chargée des Ventes Indirectes.

Karine Bonnal a débuté sa carrière professionnelle en tant que Chef de Produit chez Air Promotion Group, où elle a travaillé pour plusieurs compagnies aériennes sur le marché français (Alaska Airlines, Oman Air, Pacific Wings, etc.). En 2007, elle a rejoint Qatar Airways en tant que Responsable des ventes Loisirs où elle a été en charge d’une partie des principaux tours opérateurs du marché français. Depuis 2009, Karine Bonnal a exercé ses fonctions au sein d’Air Austral, où elle a successivement occupé les fonctions de commerciale, Responsable du pôle B2B et enfin Responsable des ventes Réunion.

Titulaire d’un MBA International (co-délivré par l’IAE de Paris-Sorbonne et de l’université Paris Dauphine-PSL), Karine Bonnal est également diplômée de l’ESCG (Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion de Paris).

Cathy Metz a construit son parcours professionnel dans le secteur de l’aérien. Elle a intégré Air France où elle a pris les fonctions d’Agent de réservation puis d’Agent Commercial Vente directe et Responsable Espace tourisme avant d’être Technicien Commercial Affaires. En 2009, elle s’est installée à La Réunion et a pris ses fonctions de Conseiller voyage chez Austral Voyages. Cathy Metz a poursuivi son parcours en tant que forfaitiste chez Bourbon Voyages puis Havas Voyages.

Depuis 2019, elle occupe la fonction de forfaitiste chez Austral Voyages. Cathy Metz est diplômée d’une Licence Responsable d’activités et d’entreprises touristiques.

Elle a rejoint Catherine Folio en charge des Ventes Directes et de l'animation des boutiques de l'aéroport Roland Garros et du centre ville de Saint-Pierre. Catherine Folio fait partie de French bee depuis son implantation à La Réunion en 2017.

Sophie Hocquez, Directrice Commerciale de French bee a déclaré : "Ces nominations, promouvant une équipe ayant une riche expérience sur le territoire de La Réunion, illustrent la volonté de French bee, d’une part de s’investir pleinement dans le développement de l'île et de contribuer à son développement et, d’autre part, de renforcer sa proximité avec ses clients et ses partenaires réunionnais."





Sur le même sujet