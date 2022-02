Korean Air publie ses résultats du quatrième trimestre 2021

Article publié le 14 février 2022 par David Dagouret

La compagnie sud coréenne a enregistré un chiffre d’affaires de 2,38 milliards de dollars durant cette période.

Korean Air a enregistré un chiffre d’affaires de 2,38 milliards de dollars et un bénéfice d’exploitation de 594.2 millions de dollars au quatrième trimestre. Pour l’année 2021, la compagnie a enregistré un chiffre d’affaires de 7, 38 milliards de dollars et un bénéfice d’exploitation de 1,24 millions de dollars. Korean Air a atteint des records en termes de bénéfices d’exploitation trimestriels et annuels, une première en 53 ans d’histoire de l’entreprise.

Le quatrième trimestre enregistre un record sur l’activité de fret, générant un chiffre d’affaires de 1,824 milliards de dollars. L'activité passagers a vu ses revenus augmenter de 14% pour atteindre 317,9 millions de dollars avec une augmentation du trafic passagers soutenue par des destinations sans quarantaine obligatoire à l’arrivée telles que Guam, Singapour et Hawaï depuis la Corée.

