Latam présente une nouvelle trousse de toilette

Article publié le 25 février 2022 par David Dagouret

Cette trousse se veut être plus éco-responsable.

Latam Airlines a présenté sa nouvelle trousse de toilette destinée aux passagers voyageant en Business Premium. Cette nouvelle trousse de toilette est appelée "kit eco" de voyage car elle a été conçue avec des produits éco-responsables. Latam a précisé que cette trousse était réutilisable.

Conformément à son engagement d'éliminer les plastiques à usage unique, la trousse est livrée sans emballage, tandis que son contenu est plus respectueux de l'environnement, intégrant des matériaux réutilisables, comme une brosse à dents en bambou munie d'un capuchon en canne à sucre. L'emballage des bouchons d'oreille est en papier kraft afin de minimiser l'utilisation de matières plastiques et les chaussettes et masques de nuit sont en plastique recyclé.

D'autre part, la trousse comprend des produits cosmétiques (crème pour les mains, baume à lèvres et serviette rafraîchissante) produits par Feito Brasil, une marque certifiée Entreprise B (certification qui reconnaît la gestion dans les domaines financier, social et environnemental) dont les valeurs se basent sur la durabilité (cruelty Free et vegan, ingrédients naturels, matières premières et production locale, fabrication à la main par des artisans locaux).

Les passagers des lignes de Santiago - Madrid - Santiago et São Paulo/Guarulhos - Miami - São Paulo/Guarulhos seront les premiers à bénéficier de ces nouveaux kits, qui seront ensuite progressivement étendus au reste des lignes en 2022.

Sur le même sujet