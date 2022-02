Qatar Airways présente sa livrée rétro

Article publié le 25 février 2022 par David Dagouret

Un Boeing 777 arbore cette livrée pour célébrer le 25e anniversaire de la compagnie qatarie.

Qatar Airways a présenté un appareil arborant une livrée rétro pour célébrer le 25e anniversaire de la compagnie aérienne. Cet avion est un Boeing 777-300ER, immatriculé A7-BAC, msn 36010/731 et présente la livrée rétro avec le son tout premier logo et sa couleur burgundy.

L'appareil a opéré son premier vol sous le numéro QR 0041 entre l'Aéroport International de Hamad (HIA) à Doha et l'aéroport Charles de Gaulle à Paris le 17 février 2022. Il poursuivra sa tournée sur de nombreuses autres lignes de Qatar Airways au cours des 12 prochains mois.

M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "Nous sommes très heureux de célébrer notre 25ème anniversaire en repeignant l’un de nos appareils de cette livrée retro. Nous espérons que ce design rétro rappellera de nombreux souvenirs à nos passagers, en particulier à ceux qui ont voyagé avec nous au cours de nos premières années. Cette livrée témoigne du chemin parcouru par la compagnie qui a remporté six fois le prix de Meilleure Compagnie Aérienne du Monde. 2022 marque une année pleine de projets pour l'ensemble du Groupe Qatar Airways avec de nombreux événements et célébrations, notamment la très attendue Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™ où les yeux du monde entier seront tournés vers nous. Nous continuerons à briller et à partager notre succès avec ceux qui sont au cœur de tout ce que nous faisons - nos millions de fidèles passagers à travers le monde."





