Safran ouvre une nouvelle station de Maintenance, Réparation et Révision (MRO) de nacelles en Asie

Article publié le 18 février 2022 par David Dagouret

Ce site sera situé à Suzhou en Chine.

Lors du salon de Singapour, Safran Nacelles a annoncé l’ouverture d’un nouveau site de Maintenance, Réparation et Révision (MRO) de nacelles, situé à Suzhou en Chine. Il est actuellement en cours d’aménagement et sera opérationnel au deuxième trimestre 2022.

La station de réparation de 5 200m2 est une société détenue par Safran Nacelles et implantée sur un campus Safran qui lui permet de bénéficier de services partagés.

Cette station est localisée au cœur de la zone franche de Suzhou, à une heure de Shanghai. Cette implantation simplifie les démarches d’import et d’export de matériels pour les clients de la région Asie. Ce nouveau site complète ainsi le réseau MRO de la société qui couvre déjà l’Europe, le Moyen-Orient, la péninsule indienne et le continent américain. Il servira aussi au stockage des grands composants des nacelles (entrées d’air, inverseurs de poussée, tuyères d’échappement…) pour toute la région Asie.

Le site dispose d’un atelier spécifique avec des opérateurs qualifiés pour réparer les nacelles et les unités remplaçables en ligne – Line Replaceable Unit (LRU).

A l’ouverture, la station de réparation sera certifiée par les autorités aériennes chinoises (CAAC) et européennes (EASA) pour réparer les nacelles et les inverseurs de poussée des flottes des avions Airbus A330ceo, A320neo équipés des moteurs LEAP-1 de CFM International et prochainement du COMAC C919. Les équipes du site sont d’ailleurs en support à la ligne d’assemblage final de COMAC pour préparer l’entrée en service de leur moyen-courrier.