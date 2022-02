Transavia lance 6 nouvelles lignes

Article publié le 25 février 2022 par David Dagouret

Pour son programme d'été, la compagnie low-cost du groupe Air France lance des nouvelles routes depuis Paris, Nantes et Montpellier.

Transavia a annoncé l’ouverture de 6 nouvelles lignes pour son programme été. Au départ de sa base de Paris-Orly, la compagnie propose des vols vers Bodrum et Ankara (Turquie), Larnaca (Chypre) et Lamezia Terme (Italie). Elle ouvre aussi des dessertes vers Split (Croatie) au départ de Nantes et Montpellier.

Depuis Paris-Orly, la compagnie low-cost du groupe Air France lancera une liaison vers Bodrum à raison d'un vol par semaine, le dimanche dès le 05 juin 2022. Elle lancera une liaison vers Ankara à raison de deux vols par semaine, le jeudi et dimanche, à partir du 10 juillet prochain. Une liaison vers Lamezia Terme sera lancée dès le 08 juillet prochain à raison de deux vols par semaine, le lundi et vendredi. Enfin, une liaison sera lancée dès le 09 juillet 2022 à raison de deux vols par semaine, le mardi et le samedi.

La compagnie ouvrira également deux nouvelles routes à destination de Split depuis Nantes et Montpellier. La liaison entre Nantes et Split sera lancée dès le 10 juillet prochain à raison de deux vols par semaine, le jeudi et le dimanche. La ligne entre Montpellier et Split sera quant à elle lancée le 09 juillet prochain à raison d'un vol par semaine, le samedi.

Tous ces vols seront opérés en Boeing 737. Transavia a précisé que sa flotte passera en avril à 61 avions.

