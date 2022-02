Vista a annoncé l'acquisition d'Air Hamburg

Article publié le 23 février 2022 par David Dagouret

La flotte globale de Vista sera composée de plus de 240 avions.

Vista Global Holding (Vista) a annoncé qu'elle a conclu un accord pour acquérir la plateforme d'exploitation et les services de maintenance d'Air Hamburg.

Air Hamburg a été fondée en 2006 et est devenue l'une des compagnies d'aviation privée, desservant plus de 1 000 destinations en Europe. C'est également le plus grand opérateur de jets privés en nombre de vols à travers l'Europe, organisant plus de 18 800 vols pour ses clients en 2021, et il est le deuxième après Vista en termes d'heures de vol, enregistrant plus de 35 000 heures en 2021. Par conséquent, Vista prévoit une augmentation d'environ 30 % des heures de vol à l’échelle mondiale après la réalisation de la transaction.

En plus d'une activité charter, Vista intégrera le centre d'entretien EASA Part 145 d'Air Hamburg à l'Airpark de Baden Baden, ainsi que sa division exécutive et son salon VIP à l'aéroport de Hambourg, qui seront mis à la disposition des membres de Vista.

L'exploitation des jets privés d'Air Hamburg complète les services de la flotte en propriété de Vista, et ses 44 appareils sous contrat, dont les modèles Lineage 1000E, Dassault Falcon 7X et Embraer Legacy, seront disponibles pour tous les membres de Vista. La flotte globale de Vista sera composée de plus de 240 avions.

Thomas Flohr, Fondateur et Président de Vista, a déclaré : "L'annonce d'aujourd'hui fait entrer une institution renommée du marché européen de l'aviation privée dans le groupe Vista et complète notre croissance et notre offre de services en Europe et au Moyen-Orient. Air Hamburg est une entreprise impressionnante, bien établie et rentable, qui a fait ses preuves depuis longtemps dans le domaine du service à la clientèle - comme Vista, elle est connue pour sa fiabilité et sa constance à travers une flotte développée et un fort taux d'utilisation. Les solutions de vol de pointe de Vista, dont le modèle économique repose sur une flotte mobile, nous permettent de mettre en œuvre une intégration fluide et rapide. Il s'agit d'une nouvelle démonstration de l'engagement inégalé de Vista à garantir à tous nos membres l'accès aux solutions de vol les plus avantageuses dans le monde entier et à tout moment. Il est extrêmement stimulant d'accueillir plus de 650 nouveaux collègues hautement qualifiés au sein de la famille d'experts de Vista à l'un des moments les plus passionnants pour notre secteur. C'est un immense plaisir de travailler en étroite collaboration avec l’équipe dirigeante pour que les deux entreprises tirent pleinement parti des opportunités mondiales offertes par le marché en pleine expansion de l'aviation privée."

Floris Helmers, le PDG et Directeur Général d’Air Hamburg, a déclaré : "Il s'agit d'une opportunité incroyable de rester au sommet du marché croissant de l'aviation d'affaires. Au cours des trois dernières années, nous avons connu une forte croissance, augmentant considérablement notre part de marché en Europe et dans le monde. Cette coopération entre deux des plus grands opérateurs signifie un renforcement de notre stabilité et la garantie de la poursuite de la croissance de notre activité, tout en permettant à notre équipe de faire valoir sa force et ses compétences auprès de la clientèle la plus sophistiquée. Nous sommes impatients d'entamer ce nouveau chapitre en rejoignant le groupe Vista."





Sur le même sujet