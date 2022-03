Delta reprend sa liaison Nice-New York

Article publié le 11 mars 2022 par David Dagouret

La ligne entre Nice et New York JFK sera relancée dès le 27 mars prochain.

Delta reprendra son service sans escale entre Nice et New York-JFK, à compter du 27 mars. Dans un premier temps assuré cinq fois par semaine, le vol deviendra quotidien à partir du 2 mai. La compagnie aérienne introduira également une nouvelle cabine premium ainsi que de nouveaux produits durables à bord, notamment des trousses de toilette et une literie plus écologique.

Assurés par des Boeing 767-400, les vols Nice-New York-JFK sans escale sont effectués en collaboration avec les partenaires de Delta, Air France, KLM et Virgin Atlantic. Ensemble, Delta et Air France assureront jusqu'à 19 vols sans escale entre la France et les États-Unis.

Les vols de Delta entre Nice et New York-JFK seront assurés comme suit :

DL29 Nice à 12:00 New York-JFK à 15:05

DL28 New York-JFK à 19:40 Nice à 10:00 (J+1)

Nicolas Ferri, vice-président de Delta pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Inde a déclaré : "Avec la reprise de la demande, nous prévoyons de fortes réservations sur la ligne Nice-New York, alors que les clients redécouvrent les États-Unis et que les touristes américains explorent les villes côtières de la Riviera, ses magnifiques plages et bien sûr, la scène gastronomique locale. Avec de nouveaux produits et de nouvelles expériences à bord, Delta offre quelque chose à chaque client voyageant au départ ou à destination de Nice, et nous sommes impatients de contribuer à la reprise continue de l'économie de la région."

Franck Goldnadel président du directoire d'Aéroports de la Côte d'Azur a déclaré : "Depuis 30 ans, Delta Air Lines relie l'Amérique du Nord à la Côte d'Azur et je tiens à remercier la compagnie pour cette fidélité et la confiance qu'elle accorde à notre aéroport. Cette longévité, et le réseau de correspondance que la compagnie propose depuis New York, s'inscrit dans l'esprit même du transport aérien : relier les gens, faciliter les échanges culturels et économiques et l'amitié entre les peuples."





Sur le même sujet