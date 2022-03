Finnair relance son service de compensation des émissions

Article publié le 20 mars 2022 par David Dagouret

La compagnie finlandaise vise la neutralité carbone d'ici la fin 2045.

Finnair invite ses passagers à compenser les émissions carbone produites par leurs vols. La compagnie finlandaise s’associe à Chooose pour permettre à ses clients de calculer les émissions de leur vol d’une part et choisir d’autre part de les compenser en investissant dans les carburants d'aviation durables (SAF) et dans des projets climatiques fiables et certifiés. Le montant varie en fonction du partage de la contribution entre les deux.

Finnair vise à compenser de moitié de ses émissions d'ici la fin de l’année 2025 et à atteindre la neutralité carbone d'ici à fin 2045.

Eveliina Huurre, Vice-président au Développement durable de Finnair a déclaré : "Finnair tout comme nos clients avons à cœur de réduire l'empreinte carbone du transport aérien. Nous voulons offrir à nos clients un moyen simple et transparent de le faire. Notre service combine deux outils importants, les compensations carbone et le développement des SAF, deux leviers nécessaires pour atteindre la neutralité carbone dans l’aviation."





Sur le même sujet