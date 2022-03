Finnair reprend ses vols vers Shanghai et Séoul

Article publié le 10 mars 2022 par David Dagouret

La compagnie finlandaise annule les vols vers Osaka et Hong Kong jusqu’à fin avril 2022.

Finnair continue d’adapter son programme de vols suite à la fermeture de l'espace aérien russe. L’augmentation du prix du fret permet actuellement de maintenir les vols passagers vers ses principaux marchés asiatiques malgré des temps de vol plus longs. Finnair reprend ainsi ses vols vers les villes de Séoul et Shanghai depuis son hub situé à Helsinki, mais annule en parallèle ses vols vers Osaka et Hong Kong jusqu'à fin avril 2022.

À partir du 10 mars prochain, Shanghai sera desservie une fois par semaine les jeudis et Séoul trois fois par semaine à partir du 12 mars les mercredis, samedis et dimanches. Les itinéraires de vol évitent l'espace aérien russe, le temps de vol pour ces deux itinéraires sera dont allongé entre 12 à 14 heures. Les deux routes contournent l'espace aérien russe par le sud, le vol retour de Séoul à destination d’Helsinki peut également emprunter la route du nord.

Ole Orvér, Directeur Commercial de Finnair, a déclaré : "Nous nous efforçons d'offrir à nos clients des liaisons entre l'Europe et l'Asie dans la mesure du possible durant cette période compliquée. Nous comprenons à quel point la situation est frustrante pour nos clients et nous sommes navrés des inconvénients engendrés par les changements de vol."





