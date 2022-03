L'aéroclub du Gâtinais passe au diesel

Article publié le 13 mars 2022 par David Dagouret

L'aéroclub de Montargis - Vimory a acquis un Robin DR-400 - 135 CDI

L'aéroclub du Gâtinais de Montargis - Vimory a annoncé l'acquisition d'un Robin DR-400 avec une motorisation Diesel. L'appareil est un Robin DR-400 - 135CDI, immatriculé F-HECO, msn 2600. L'aéroclub a justifié son acquisition par le fait que la motorisation au diesel est plus silencieux, plus économe en carburant, moins polluant, intégrant des solutions technologiques à la fois innovantes et performantes (gestion moteur électronique, pas variable automatique).

Ce DR-400 de l'aéroclub du Gâtinais sera notamment utilisé pour la formation.

