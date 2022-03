L'aéroport de Nice fait le point sur son programme d'été

Article publié le 3 mars 2022 par David Dagouret

A partir du 27 mars prochain, 106 destinations qui seront proposées depuis cet aéroport.

Le programme de la saison été de l'aéroport de Nice sera lancé à partir du 27 mars prochain et pour cette occasion, le terminal 1 de l'aéroport rouvrira ses portes. L'aéroport de la côte d'azur a ainsi annoncé que ce seront au moins 106 destinations qui seront connectées en direct au territoire azuréen. 18 en France, 89 à l’international. Dans le détail, 52 compagnies desserviront 41 pays : 31 en Europe, 3 au Maghreb, 2 en Amérique du Nord et 5 au Moyen-Orient ou dans le Golfe. Pour mémoire, en été 2019, l’aéroport Nice Côte d’Azur avait proposé un réseau de 121 destinations vers 44 pays.



Les vols long-courriers font cette année leur grand retour, avec 8 liaisons directes. Air Canada et Air Transat relieront Nice au hub de Montréal, Delta Airlines proposera un vol en quotidien vers New-York JFK, tandis que La Compagnie et United Airlines, qui fait à cette occasion son arrivée sur la plateforme niçoise, relieront Nice à Newark également en quotidien.



Gulf Air opèrera pour la première fois sur Nice et ouvrira la route vers Bahreïn, Kuwait Airways volera vers Koweït, avec un arrêt à Rome Fiumicino, et Emirates, en direct sur Dubaï.



Cinq compagnies opèreront pour la première fois à Nice : Condor, vers Düsseldorf et Francfort, Icelandair, vers Reykjavik, Fly One, vers Chisinau, et United Airlines, qui ajoute un 3ème long-courrier vers New-York, et Gulf Air. 7 nouvelles destinations sont également proposées : Bahreïn, Héraklion, Cluj, Reykjavik, Southampton, Tirana et Valence en Espagne.



Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "Malgré les restrictions liées à la situation géopolitiques, la vigueur du programme estival de l’aéroport Nice Côte d’Azur marque un nouveau pas vers un retour à la normale, nécessaire et important pour permettre à notre territoire de retrouver une activité économique et culturelle indispensable et durable."





