Safran signe un premier contrat de service à l’heure de vol pour le moteur Arrano

Ce contrat a été signé avec All Nippon Helicopter pour son nouvel hélicoptère Airbus H160.

All Nippon Helicopter (ANH) a signé avec Safran Helicopter Engines un contrat Support-By-the- Hour (SBH®) pour les deux moteurs Arrano de son nouvel hélicoptère Airbus H160. Ce contrat, qui porte sur des services de MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul), est le tout premier contrat de service à l’heure de vol signé pour ce type de moteur.

La gestion de ce contrat sera assurée localement par Japan Aerospace Corporation, en partenariat avec Safran Helicopter Engines Japan, qui pilote le suivi des moteurs de 110 opérateurs d’hélicoptères au Japon.

Jun Yanagawa, président d’ANH a déclaré : "C’est notre mission de maintenir nos hélicoptères en vol autant que possible, et nous sommes satisfaits que ce contrat y contribue."

Guy Bonaud, Directeur General de Safran Helicopter Engines Japan a déclaré : "Nous sommes heureux qu’ANH fasse confiance au contrat SBH® pour ses moteurs Arrano. Nous prenons l’engagement de leur fournir des services au plus haut niveau et de les accompagner dans leurs missions les plus exigeantes."

