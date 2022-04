Aero 2022 ouvre ses portes

Article publié le 27 avril 2022 par David Dagouret

Le 30e salon de l'aviation générale a ouvert ses portes ce mercredi 27 avril à Friedrichshafen.

Le salon Aero 2022 a ouvert ses portes ce matin à Friedrichshafen. Il s'agit de la 30e édition de ce salon qui se tient comme à son habitude à Friedrichshafen dans le sud de l'Allemagne et au bord du lac de Constance. Cet événement est devenu un événement incontournable pour l'aviation générale et légère, il s'agit d'ailleurs du plus gros salon d'Europe.

Dès 09h00, de nombreux passionnés, professionnels et journalistes se sont donnés rendez-vous dans les hangars de Messe Friedrichshafen pour admirer de nombreux avions comme l'Elixir, le Sonaca 200, le HondaJet etc.

Les visiteurs pourront également profiter de ce salon pour découvrir des produits et équipements pour l'aviation car cette année, Aero accueille plus de 630 exposants.

Aeroweb-fr.net est présent à ce salon et nous essaierons de vous présenter les moments importants liés à cet événement.

Sur le même sujet