Boeing annonce des changements à la tête de son équipe dirigeante

Article publié le 3 avril 2022 par David Dagouret

Leanne Caret annonce son départ à la retraite ; Ted Colbert lui succède au poste de Président-directeur général de la division Défense, Espace & Sécurité.

Boeing a annoncé la nomination de Ted Colbert au poste de Président-directeur général de la division activité Défense, Espace et Sécurité (BDS). Il succède à Leanne Caret qui prend sa retraite après bientôt 35 années exceptionnelles au service de Boeing. Stephanie Pope succède à Ted Colbert au poste de Présidente-directrice générale de Boeing Services Globaux (BGS).

En tant que Président-directeur général de Boeing Défense, Espace et Sécurité (BDS), Ted Colbert aura pour mission de superviser les différents aspects d’une division qui fournit des technologies, des produits et des solutions à de nombreux clients présents dans les secteurs de la défense, des gouvernements, de l’espace, du renseignement et de la sécurité aux quatre coins du monde. En 2021, la division BDS a réalisé un chiffre d’affaires de 26 milliards de dollars.

Au poste de Présidente-directrice générale de Boeing Services Globaux, Stephanie Pope, actuelle directrice financière de Boeing Aviation Commerciale (BCA), dirigera une division qui fournit des services aéronautiques aux clients commerciaux et gouvernementaux du Groupe, ainsi qu’au secteur aéronautique à travers le monde. Les activités de la division BGS couvrent la chaîne mondiale des fournisseurs, la distribution de pièces détachées, les modifications et la maintenance des avions, les solutions numériques, les services après-vente, l’analyse des données et la formation. En 2021, la division Boeing Services Globaux a réalisé un chiffre d’affaires de 16 milliards de dollars. Avant d’assumer les fonctions de directrice financière de Boeing Aviation Commerciale, Stephanie Pope a occupé le poste de directrice financière de la division Boeing Services Globaux qu’elle a intégrée dès sa création en 2017.

Ted Colbert et Stephanie Pope ont pris leurs fonctions le 1er avril. Jusqu’à son départ à la retraite prévu dans le courant de l’année, Leanne Caret occupera le poste de vice-présidente exécutive et de conseillère principale auprès de Dave Calhoun, Président-directeur général de Boeing, afin d’accompagner cette transition au sein de l’équipe dirigeante, la continuité des activités et le recrutement de talents de premier plan.

Dave Calhoun, Président-directeur général de Boeing a déclaré : "Nous sommes reconnaissants à Leanne pour ses années de service dévoué, et je tiens à la remercier pour ses contributions exceptionnelles au bénéfice de notre industrie, de nos clients, de notre Groupe et de nos employés tout au long de son extraordinaire carrière chez Boeing. Tout au long de sa carrière, Ted Colbert a constamment apporté son excellence technique et ses qualités de leader fort et novateur à chacun des postes qu’il a occupés. Sous sa direction, la division Boeing Services Globaux a constitué une excellente équipe dirigeante dédiée à la prestation de services sûrs et de haute qualité pour nos clients militaires et commerciaux. Fort de son parcours à des postes à haute responsabilité, ainsi que de sa connaissance de notre portefeuille de services de défense, Ted Colbert dispose de tous les atouts pour diriger la division BDS. Stephanie apporte à sa nouvelle fonction les qualités de leader acquises des années dans les domaines commercial et financier. Conjuguée à son expérience de grande ampleur des différentes activités de BGS, la solide connaissance du portefeuille de services globaux et des besoins des clients acquise par Stephanie depuis la création de BGS contribuera à accélérer le développement de cette activité majeure."





