Cathay Pacific reprend sa desserte entre Paris et Hong Kong

Article publié le 15 avril 2022 par David Dagouret

La reprise des vols au départ de Paris-CDG sera lancée le 2 mai prochain.

Cathay Pacific rouvre sa ligne Paris-Hong Kong le 2 mai prochain. La compagnie travaille activement à la reprise d'un plus grand nombre de vols avec plusieurs départs de Paris-CDG en mai et juin. En Europe, la compagnie dessert actuellement Londres-Heathrow, Manchester, Francfort et Amsterdam.

Le Gouvernement de Hong Kong a levé la suspension des vols en provenance de France, du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada, de l'Inde, du Népal, du Pakistan, des Philippines et des États-Unis. Ils sont de nouveau autorisés à atterrir à Hong Kong depuis le 1er avril 2022.

Le gouvernement a également assoupli les exigences de quarantaine pour les résidents de Hong Kong entièrement vaccinés. Les voyageurs autorisés doivent obligatoirement séjourner dans un hôtel référencé par les autorités pour réaliser leur quarantaine. Cette période d’isolement est réduite à 7 nuits minimum avec des tests antigéniques rapides quotidiens ainsi qu’un test PCR les 5ème et 12ème jours.

Les passagers français sont également de nouveau autorisés à transiter via l'Aéroport International de Hong Kong pour rejoindre les destinations de Cathay Pacific en Asie-Pacifique, à l’exception de la Chine continentale.

Conditions d’entrée à Hong Kong

Tout passager à destination de Hong Kong doit :

être résident de Hong Kong (ou détenir un visa/une exemption de voyage valide),

fournir un document officiel indiquant qu'il a reçu 2 doses d'un vaccin approuvé,

passer un test PCR dans les 48 heures précédant l'heure de départ prévue de son vol avec un rapport de test en anglais ou en chinois indiquant un résultat négatif,

fournir une documentation distincte indiquant que le laboratoire qui a effectué le test PCR est accrédité ISO15189, ou approuvé par l'autorité compétente,

avoir fait une réservation dans un hôtel référencé par les autorités pour effectuer une quarantaine d’au moins 7 nuits.

Les passagers transitant par Hong Kong doivent fournir la preuve d'un test PCR négatif effectué dans les 48 heures précédant l’heure de départ prévue de leur vol vers Hong Kong et ce même si les exigences de leur destination finale diffèrent.

