DHL Express annonce la signature des deux plus grands contrats de carburants durables pour l’aviation, avec bp et Neste, pour une quantité de plus de 800 millions de litres

Article publié le 1 avril 2022 par David Dagouret

bp et Neste s’engagent à fournir à DHL Express plus de 800 millions de litres de carburants durables pour l’aviation jusqu’en 2026.

DHL Express annonce une étape importante vers une décarbonisation plus durable de la logistique de l’aviation. DHL a confirmé de nouvelles collaborations stratégiques avec bp et Neste, visant à fournir plus de 800 millions de litres de carburants durables pour l’aviation (SAF) à DHL Express au cours des cinq prochaines années. Ces nouveaux accords constituent l’un des plus importants contrats de SAF dans le domaine de l’aviation à ce jour. Ces accords, ainsi que l’introduction des SAF précédemment annoncée dans le réseau DHL à San Francisco (SFO), East Midlands (EMA) et Amsterdam (AMS), dépasseront de 50% l’objectif de DHL Express, qui vise à atteindre une proportion de 10 % de SAF pour tous les transports aériens d’ici 2026. DHL s’attend à ce que les collaborations stratégiques permettent d’économiser environ deux millions de tonnes en émissions de dioxyde de carbone sur le cycle de vie des carburants pour l’aviation, soit l’équivalent des émissions annuelles de gaz à effet de serre d’environ 400 000 voitures particulières.



DHL Express transporte chaque année plus de 480 millions de documents et colis urgents sur son réseau mondial de 220 pays et territoires. Pour faire simple, avec ces 800 millions de litres, les 1 000 vols DHL annuels entre Cincinnati aux États-Unis et Leipzig en Allemagne pourraient être exploités par des Boeing 777 pendant environ 12 ans, en supposant une utilisation de SAF à 100 %. Au total, cela correspond à 12 000 vols long courrier neutres en carbone.



Dans sa feuille de route pour la durabilité, le Groupe Deutsche Post DHL s’est engagé à utiliser une proportion de 30 % de SAF pour tous les transports aériens d’ici 2030. Les deux fournisseurs fourniront des SAF produits à partir d’huiles usagées. Ce type de SAF provenant de déchets et de résidus peut permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 80 % au cours de son cycle de vie par rapport au carburant à réaction classique qu’il remplace, réduisant ainsi l’empreinte carbone de DHL. Afin d’assurer la durabilité du combustible, l’utilisation de matières premières qui entrent en concurrence avec la production alimentaire ou qui entraînent des changements indirects d’utilisation des sols est évitée.



Frank Appel, PDG du Groupe Deutsche Post DHL a déclaré : "En tant que leader mondial de la logistique, nous nous engageons à fournir des solutions écologiques et plus durables à nos clients. Ces contrats majeurs de SAF avec bp et Neste sont une étape importante dans le secteur de l’aviation et valident le cadre de notre feuille de route pour le développement durable. L’utilisation de SAF est actuellement l’un des principaux moyens de l’industrie de l’aviation permettant de réduire les émissions de CO2 au cours du cycle de vie des carburants pour l’aviation avec les types d’aéronefs actuellement disponibles."



Martin Thomsen, SVP, Air bp, a déclaré : "Nous sommes très fiers de conclure ce contrat majeur, qui renforce nos relations stratégiques avec le Groupe Deutsche Post DHL. Au fur et à mesure de la transition de bp vers une entreprise énergétique intégrée, nous tirons parti de notre chaîne de valeur englobant les matières premières, la production mondiale, la logistique et les infrastructures aéroportuaires. Peu d’entreprises ont autant d’expertise commerciale en SAF, qui est nécessaire pour concevoir et fournir des solutions répondant aux besoins complexes des clients. Notre ambition est de travailler encore plus étroitement avec les aéroports et les compagnies aériennes sur les moyens de décarbonisation, et nous faisons activement la promotion des SAF pour soutenir l’aviation mondiale et réaliser ses propres ambitions de faibles émissions de carbone."



John Pearson, PDG de DHL Express a déclaré : "Avec chaque contrat de SAF, nous sommes de plus en plus conscients de l’énorme tâche qui nous attend dans l’utilisation de solutions plus durables pour aider nos clients. Il ne se passe pas un jour sans que nos clients nous demandent des solutions logistiques à faibles émissions de carbone et de les associer à notre vision commune visant à participer à la création d’un avenir plus durable. Ces nouveaux contrats SAF avec bp et Neste sont des moments clés de ce parcours. Notre objectif principal est d’inspirer davantage de fournisseurs de SAF à combler l’écart d’approvisionnement actuel. Dans le même temps, nous appelons les législateurs à mettre en place un cadre de travail permettant d’accélérer la montée en puissance des SAF dans l’UE et dans le monde entier, y compris un mécanisme de comptabilité qui permet des achats et une utilisation flexible de SAF."



Peter Vanacker, PDG de Neste a déclaré : "Cet accord majeur, le plus important à ce jour pour des SAF, souligne le besoin croissant, l’urgence, ainsi que l’engagement à agir face aux émissions liées à l’aviation. Nous sommes heureux de franchir cette étape importante avec DHL, qui montre les ambitions conjointes des deux entreprises et marque une avancée importante dans le façonnement d’une planète plus saine pour nos enfants. L’annonce d’aujourd’hui montre aussi comment nous aidons concrètement les clients à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 millions de tonnes de CO2 par an d’ici 2030. Les SAF sont une pierre angulaire des efforts de l’industrie de l’aviation en vue d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050. Cela nécessite un effort commun dans l’ensemble de la chaîne de valeur de l’aviation et avec toutes les parties prenantes, en utilisant toutes les matières premières et solutions disponibles pour atteindre cet objectif."





