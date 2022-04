Emirates SkyCargo a transporté 1 milliard de doses de vaccins contre la COVID-19

Article publié le 11 avril 2022 par David Dagouret

La compagnie a transporté un total de 4 200 tonnes de vaccins contre ce coronavirus.

Emirates SkyCargo a transporté plus d'un milliard de doses de vaccins contre la COVID-19 a bord de ses avions. Le premier chargement date d’octobre 2020 et était destiné au test des vaccins. 18 mois plus tard, l’étape historique du milliard de doses acheminées est atteinte. Plus de 4 200 tonnes de vaccins contre la COVID-19, soit l'équivalent de plus d'un milliard de doses, ont été transportées vers plus de 80 destinations, sur plus de 2 000 vols Emirates. Près des deux tiers du milliard de doses ont été envoyées à des pays émergents.

Dès août 2020, Emirates SkyCargo a été l'un des premiers transporteurs de fret aérien au monde à cartographier la logistique internationale de transport de vaccins contre la COVID-19. En octobre de la même année, la compagnie a annoncé la création d’une infrastructure pharmaceutique dédiée et ultramoderne, certifiée GDP, sur sa plateforme de fret à Dubaï.

Toujours en octobre et en collaboration avec ses partenaires logistiques, la division cargo d'Emirates a transporté des vaccins-test contre la COVID-19 via Dubaï.

En janvier 2021, Emirates SkyCargo s'est associée à de grandes entreprises situées à Dubaï pour former l'Alliance logistique pour les vaccins afin d’accélérer la distribution de doses aux pays en développement via le hub de Dubaï. En février 2021, le transporteur a signé un protocole d'accord avec l'UNICEF, donnant la priorité au transport et à la livraison de vaccins contre la COVID-19 dans le cadre de l'initiative COVAX. Début avril 2021, Emirates SkyCargo avait déjà acheminé plus de 50 millions de doses de vaccins.

En juin 2021, Emirates SkyCargo a agrandi son infrastructure pharmaceutique de transport sous température dirigée située à l'aéroport international de Dubaï, pour lui permettre de stocker 60 à 90 millions de doses supplémentaires de vaccins contre la COVID-19.

Emirates SkyCargo a facilité le transport des vaccins en quantités plus importantes, depuis les lieux de fabrication jusqu’aux centres de vaccination, permettant ainsi l'intensification de la distribution et de l'administration des vaccins à l’échelle mondiale.

La compagnie a successivement atteint 250 millions de doses acheminées en septembre 2021 puis 600 millions en décembre 2021.

Nabil Sultan, Senior Vice-président de la division Cargo d'Emirates a déclaré : "Depuis le début de la pandémie, Emirates SkyCargo œuvre pour aider les communautés à se prémunir des effets dévastateurs du virus, en priorisant l'aide aux pays émergents. Notre réseau étendu sur les six continents, la capacité de nos avions gros porteurs et notre expertise logistique en matière de chaîne du froid nous ont permis de transporter les vaccins contre la COVID-19 de manière sûre, fiable et rapide d'un bout à l'autre de la planète. À l'approche de la Journée mondiale de la santé, nous sommes très fiers de notre équipe Emirates SkyCargo, qui a tout mis en œuvre durant la pandémie pour que les chaînes d'approvisionnement en biens essentiels comme les vaccins restent opérationnelles."

