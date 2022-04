Finnair adapte son programme pour l'été 2022

Article publié le 1 avril 2022 par David Dagouret

Finnair actualise son programme de vols pour l'été 2022 suite aux impacts de la fermeture de l'espace aérien russe sur ses opérations vers l’Asie. La compagnie desservira depuis son hub d’Helsinki près de 70 destinations européennes, cinq destinations nord-américaines et huit destinations asiatiques. Elle lancera notamment une toute nouvelle destination : Bombay (Mumbai) en Inde.

Certains vols long-courriers vers l'Asie étant annulés en raison de la fermeture de l'espace aérien russe, les fréquences sur le réseau européen sont ajustées par Finnair puisqu’il y a moins de passagers en connexion sur son réseau global. Finnair informe personnellement ses clients des modifications apportées à leurs vols par e-mail et par SMS. Ils pourront alors soit changer la date de leur voyage, soit demander un remboursement s'ils ne veulent pas choisir un autre vol ou si le réacheminement n'est pas possible.

VERS L’ASIE

Finnair desservira :

Bangkok, Delhi, Singapour et Tokyo par une liaison quotidienne

Séoul avec 3 vols hebdomadaires

Hong Kong 2 fois par semaine

Shanghai avec 1 vol hebdomadaire

Et ouvrira une nouvelle destination en Inde desservie 3 fois par semaine : Bombay (Mumbay)

La compagnie doit suspendre ses opérations à destination du Japon cet été en raison de la fermeture de l’espace aérien russe. La compagnie devait initialement desservir les aéroports de Tokyo (Narita et Haneda), Osaka, Nagoya, Sapporo et Fukuoka, soit 40 vols par semaine au total. La compagnie reporte également l’ouverture de sa nouvelle liaison à destination de Busan en Corée du Sud.

VERS LES ETATS-UNIS

Finnair poursuit son développement sur le continent Nord-Américain depuis son hub basé à Helsinki :

Le 27 mars dernier, Finnair a inauguré sa nouvelle route vers Dallas Forth Worth, avec quatre vols hebdomadaires

Le 1er juin, Finnair lancera la desserte de Seattle avec 3 vols par semaine.

La compagnie assurera des vols quotidiens vers New York JFK et Chicago

Ainsi que des vols trois fois par semaine vers Los Angeles

Finnair proposera également des vols quotidiens de Stockholm-Arlanda à destination de New York JFK et Los Angeles quatre fois par semaine.

EN EUROPE

La compagnie finlandaise assurera plusieurs fréquences par semaine vers près de 70 destinations, notamment des dessertes quotidiennes vers les capitales Stockholm, Copenhague, Oslo, Tallinn, Riga et Vilnius.

En France, Finnair assurera 3 vols par jour en avril et 5 vols quotidiens à partir du mois de mai entre Paris-CDG et Helsinki et jusqu’à 7 vols par semaine entre Nice et Helsinki avec des connexions fluides et rapides vers le réseau long-courrier de la compagnie.

Ole Orvér, Directeur Commercial de Finnair, a déclaré : "Nous augmentons nos opérations pour la saison estivale jusqu’à plus de 300 vols quotidiens. Nous continuons à desservir nos principales destinations en Asie malgré l’allongement des temps de vols pour contourner l'espace aérien russe fermé. Nous maintenons également une excellente offre en Europe et en Amérique du Nord."

