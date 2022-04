Friedrichshafen : visite du musée Dornier (photos)

Article publié le 26 avril 2022 par David Dagouret

Aeroweb-fr.net a visité le musée consacré à la marque allemande, Dornier.

La veille de l'ouverture du salon "Aero Friedrichshafen" dédié à l'aviation général, Aeroweb-fr.net a visité le musée Dornier. Le musée qui est situé à l'aéroport de Friedrichshafen est consacré à l'histoire des avions de la marque Dornier et de son créateur Claude Dornier.

La société Dornier (Dornier Flugzeugwerke) est une entreprise allemande de construction aéronautique. La société a été créée par le pionnier de l'aviation Claude Dornier (1884-1969) en 1922.

Le musée expose de nombreux appareils de la marque comme le Dornier Merkur, Dornier Do J Wal (Replica), Dornier Do 27, Dornier Do 28 A1, Dornier Do 28 D Skyservant, Dornier Do 29, Dornier Do 31 E1, Dornier 228, Dornier 328. Le musée expose également des appareils construits en collaboration avec d'autres sociétés internationales comme l'Alpha Jet et le Breguet Atlantic.

Pour les amoureux de l'espace, vous trouverez également une partie consacrée aux équipements aérospatiaux et des satellites pour lesquels Dornier a collaborés.

