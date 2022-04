L’aéroport Annecy Haute-Savoie Mont-Blanc a signé un partenariat avec l’association Aéro Biodiversité

Article publié le 7 avril 2022 par David Dagouret

Engagé dans le déploiement du plan d’action environnemental de VINCI Airports, l’aéroport Annecy Haute-Savoie Mont-Blanc adhère à l’association Aéro Biodiversité pour une durée de 3 ans.

L’objectif est d’évaluer les espèces faune et flore de la plateforme, grâce à des protocoles scientifiques éprouvés, et de mieux comprendre la vie sauvage qui s’y trouve pour mieux la protéger. Les équipes scientifiques d’Aéro Biodiversité viendront à l’aéroport plusieurs fois par an, et ce dès le mois d’avril, et des collaborateurs volontaires de l’aéroport pourront être associés et formés pour réaliser des relevés et les consigner.

Les données recueillies viendront compléter les 50 000 observations déjà réalisées par Aéro Biodiversité sur différents aéroports et transmises au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris.

Aurélien Donche, Directeur de l’aéroport Annecy Haute-Savoie Mont-Blanc, a déclaré : "De nombreux espèces faunistiques sont présentes sur l’aéroport Annecy Haute-Savoie Mont-Blanc. Nous sommes donc très heureux d’initier ce partenariat avec Aéro Biodiversité afin d’impliquer encore davantage nos collaborateurs et partenaires et préserver au mieux la biodiversité sur les 73 hectares d’espaces verts présents sur la plateforme."