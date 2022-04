VistaJet annonce l'acquisition de Jet Edge

Article publié le 7 avril 2022 par David Dagouret

Jet Edge est un opérateur de services d'aviation privée nord-américain.

Vista Global Holding (Vista) a annoncé qu'il a conclu un accord pour acquérir la plateforme de services d'aviation privée Jet Edge, un opérateur de vols charters nord-américain.

Fondée en 2011, Jet Edge est une plateforme d'affrètement, gestion et courtage et l'un des principaux fournisseurs américains d’affrètement de jets privés à grande cabine et de services de gestion des appareils. Au moment de la présente annonce, Jet Edge effectue plus de 60 000 heures de vol par an, exclusivement dans la catégorie des appareils de taille moyenne supérieure et à grande cabine. Après la conclusion de la transaction au T2 2022, Vista prévoit de porter la disponibilité de sa flotte à plus de 350 appareils.

Thomas Flohr, Fondateur et Présidentde Vista, a déclaré : "L'engagement de Vista est de fournir la gamme de solutions de vol la plus complète dans l'aviation privée. L'annonce d'aujourd'hui apporte une valeur ajoutée significative à nos clients, avec l'accès à 100 avions supplémentaires, ce qui accroît notre flotte à un moment où la demande de services d'aviation d'affaires est sans précédent. Notre vision est de fournir les meilleurs services, à tout moment et en tout lieu, pour chaque client. L'intégration au sein du Groupe de Jet Egde, la compagnie d’ appareils de taille moyenne supérieure et à grandes cabines à la demande, qui connaît la plus forte croissance aux Etats-Unis, nous permet de renforcer notre présence en Amérique du Nord et donne à Vista la possibilité de stimuler sa croissance sur le marché le plus dynamique de l'aviation d'affaires. Cela signifie également que nous élargissons notre offre et offrons à nos membres la possibilité de voler sur la plus grande flotte d'avions Gulfstream disponibles à l'affrètement. Je suis également ravi d'accueillir Bill Papariella au sein de l’équipe de direction de Vista en tant que Chief Business Officer. Alors que nous continuons à révolutionner le marché de l'aviation privée, nous sommes prêts à intégrer la large expertise de nos nouveaux collègues dans l'ensemble de la famille Jet Edge. Cette acquisition est le dernier exemple en date de la capacité de Vista à tirer parti d'opportunités clés dans le monde très fragmenté et en pleine croissance de l'aviation d'affaires."

Bill Papariella, Président-Directeur Général de Jet Edge, a déclaré : "Vista est, sans aucun doute, la meilleure plateforme opérationnelle de l'aviation privée, et elle s'aligne sur la promesse de notre société d'offrir un service opérationnel sûr et une expérience de vol supérieure. Grâce à une technologie de pointe, à la flotte mondiale la plus convoitée et à l'expertise personnelle de tous les membres de l’équipe, cette fusion fait passer la plateforme Jet Edge au niveau supérieur du jour au lendemain. Nos membres auront désormais accès à une vaste flotte mondiale, à des programmes, à des services et à un réseau capables de les faire voler partout dans le monde. Nos Aircraft Owners (propriétaires d'avions) pourront profiter de l’énorme demande d'affrètement, de l'infrastructure mondiale et des avantages en matière d'approvisionnement que Vista génère via ses marques emblématiques VistaJet et XO. Nous sommes fiers des relations personnelles que nous avons nouées avec chacun de nos Reserve Members (membres aux accès prioritaires et avantages exclusifs) et de nos « Aircraft Owners » - c'est le principal moteur de notre formidable croissance de ces dernières années, à une époque où la disponibilité des avions était à un minimum historique. Nous sommes impatients de pouvoir leur offrir une valeur ajoutée supplémentaire grâce à notre intégration avec Vista. Je ne pourrais pas être plus fier du travail acharné de nos équipes, et je suis enthousiaste à l'idée de notre long avenir ensemble en tant que société Vista."





Sur le même sujet