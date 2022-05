Air Canada reprend sa ligne Nice-Montréal

Article publié le 19 mai 2022 par David Dagouret

Avec cette liaison la compagnie canadienne offre quatre liaisons sans escale entre la France et le Canada.

Air Canada a repris son service saisonnier sans escale entre l'aéroport Nice Côte d'Azur et Montréal, trois fois par semaine jusqu'au 28 octobre 2022. Cette nouvelle liaison est la quatrième ligne sans escale de la compagnie au départ de la France métropolitaine, qui s'ajoute aux vols existants au départ de Paris Charles de Gaulle vers Toronto et Montréal et entre Lyon et Montréal.

Les vols d'Air Canada de Nice à Montréal sont assurés par des appareils Airbus A330-300, pouvant accueillir 297 passagers, avec un choix de trois classes de service : La classe Signature d'Air Canada, qui comprend des fauteuils-lits, la classe Économique Privilège et la classe Économique.

Horaires Nice-Montréal

AC879 Nice 13:15 Montréal 15:55 Mercredi, Vendredi, Dimanche

AC878 Montréal 20:20 Nice 09:55 (le lendemain) Mardi, Jeudi, Samedi

Jean-François Raudin, directeur général France d'Air Canada a déclaré : "Nous sommes ravis de reprendre nos vols sans escale entre Nice et Montréal. Cette liaison offre non seulement un choix de vols encore plus large à nos clients en France et un lien direct entre Nice et notre hub de Montréal et au-delà, mais elle renforce également notre réseau de liaisons européennes. Nous sommes impatients d'accueillir nos clients à bord pour leur faire redécouvrir le Canada."

Franck Goldnadel, Président du Conseil d'Administration d'Aéroports de la Côte d'Azur a déclaré : "Pour Nice et toute la Côte d'Azur, le retour d'Air Canada représente un signal fort de la montée en puissance de sa connectivité avec l'Amérique du Nord. Nous remercions chaleureusement Air Canada pour sa confiance renouvelée dans l'attractivité de notre territoire. Ce retour marque une nouvelle étape dans notre volonté de connecter toujours plus et mieux notre territoire au monde entier en offrant aux passagers des liaisons directes. Cette liaison vers la grande base d'Air Canada à Montréal s'inscrit pleinement dans cette démarche."





