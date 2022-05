ATR prépare la nouvelle génération de ses avions

Article publié le 26 mai 2022 par David Dagouret

La famille ATR ‘EVO’ sera encore plus économique et responsable.

ATR a dévoilé ses plans concernant la nouvelle génération de sa famille d’avions régionaux d'ici à 2030 : l’ATR ‘EVO’.

Le plan prévoit un design plus moderne et un nouveau système propulsif avec une capacité d’hybridation en vue d’offrir à ses clients la nouvelle génération d’ATR. Celle-ci s’appuiera sur des technologies innovantes qui permettront d’améliorer considérablement les performances de l’avion, ses coûts opérationnels et son empreinte environnementale. Cette nouvelle éco-conception comprendra de nouvelles hélices, ainsi qu'une cabine et des systèmes améliorés. L'appareil restera un biturbopropulseur compatible à 100 % avec du carburant d'aviation durable (SAF).

Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a déclaré : "Cette nouvelle génération d'appareils nous permettra de faire un pas de plus vers une aviation responsable, via de nouvelles innovations incrémentales. Une fois commercialisé, le nouvel ATR ‘EVO’ ouvrira la voie à un futur décarboné pour le transport aérien. Ses atouts-clés sont une amélioration de 20 % du rendement énergétique global et sa compatibilité 100 % SAF. Autrement dit, propulsé au kérosène, l'appareil émettra plus de 50 % de CO2 de moins qu’un jet régional. Avec 100 % de SAF, ses émissions seront proches de zéro."

Fabrice Vautier, Directeur commercial d'ATR, a déclaré : "L’ATR ‘EVO’ sera encore plus économique, avec une réduction à deux chiffres des coûts d'exploitation, permise notamment par une baisse de 20 % à la fois de la consommation de carburant et des coûts de maintenance. Ce qui veut dire que les compagnies aériennes seront en mesure de desservir des routes avec de faibles flux de passagers de façon plus rentable, et que les communautés pourront bénéficier de plus de connectivité, plus de services essentiels et plus de développement économique. Notre objectif est de continuer à proposer à nos clients et à la société un transport aérien toujours plus inclusif et responsable."

Stéphane Viala, Directeur technique d'ATR, a déclaré : "Nous avons adressé une demande d'information aux principaux motoristes pour le développement du nouveau système propulsif, qui associera des technologies de motorisation actuelles et de prochaine génération. L'ATR ‘EVO’ affichera des performances accrues en termes de temps de montée et offrira une cabine améliorée dotée de matériaux bio-sourcés plus légers. La recyclabilité sera également au cœur de notre nouveau design."





Sur le même sujet