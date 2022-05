Cathay Pacific a repris sa dessert au départ de Paris-CDG

Article publié le 19 mai 2022 par David Dagouret

Les vols au départ de Paris-CDG ont repris le 2 mai dernier.

Cathay Pacific vient de relancer sa ligne directe entre Paris et Hong Kong en opérant son premier vol en 2022 au départ de l’aéroport de Charles-de-Gaulle le lundi 2 mai dernier.

La compagnie a transporté 266 passagers qui se rendaient tous à Hong Kong en destination finale. Les prochains vols prévus sur la ligne au mois de mai et de juin sont tout autant demandés, tant par la communauté française à Hong Kong que par les voyageurs d’affaires français. Cathay Pacific travaille activement à la reprise de ses vols et proposera des vols réguliers au départ de plusieurs villes européennes dont Londres, qui sera desservie par un vol quotidien à partir du 5 juin. C’est le retour d'un pont aérien régulier entre Hong Kong et l'Europe, le Gouvernement de Hong Kong venant d’assouplir les restrictions de voyage sur le territoire.

En effet, depuis le 1er mai dernier, le Gouvernement de Hong Kong autorise à nouveau les non-résidents hongkongais entièrement vaccinés à entrer sur le territoire. De même, les passagers en provenance de France sont de nouveau autorisés à transiter via l'Aéroport International de Hong Kong pour rejoindre les destinations de Cathay Pacific en Asie-Pacifique.

Les voyageurs doivent se conformer aux exigences sanitaires avant, pendant et à l’arrivée du vol. Cathay Pacific fournit à ses clients une checklist pour se préparer en amont de leur voyage.

Maggie Wong, Directrice Générale Europe du Sud, a déclaré : "Nous sommes ravis de reprendre nos activités au départ de Paris-CDG. Nos passagers ont répondu présents avec enthousiasme et loyauté faisant de ce retour un joli succès. Notre redéploiement progressif pour les prochaines semaines au départ d’Europe est à l’étude et nous tenons à remercier d’ores et déjà nos fidèles clients qui empruntent notre ligne depuis la France ! "





