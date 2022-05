Finnair présente son programme d'hiver 2022-2023

Article publié le 14 mai 2022 par David Dagouret

La compagnie finlandaise desservira 77 destinations l’hiver prochain.

En raison de la fermeture de l’espace aérien russe, Finnair a mis à jour son programme pour l'hiver 2022-2023 prochain. Au départ de son hub d’Helsinki en Finlande, la compagnie finlandaise desservira alors : 5 destinations américaines, 10 destinations asiatiques et 62 destinations européennes .

Finnair proposera également des vols directs vers les États-Unis et la Thaïlande au départ de Stockholm-Arlanda.

VERS LES ETATS-UNIS

Finnair opèrera des vols quotidiens depuis Helsinki vers l'aéroport John F Kennedy de New York, 3 vols hebdomadaires vers Los Angeles et Miami ainsi que 4 vols hebdomadaires vers Dallas Fort Worth et Chicago O'Hare.

Au départ de Stockholm-Arlanda, Finnair proposera 3 vols directs hebdomadaires vers New York-JFK, Los Angeles et Miami.

La nouvelle classe Premium Economy ainsi que les cabines long-courriers entièrement renouvelées seront disponibles sur tous les vols vers et depuis New York, tant depuis Helsinki qu’au départ d’Arlanda.

VERS L’ASIE

Finnair continuera de desservir quotidiennement Delhi, Singapour, Séoul et Tokyo-Narita avec des correspondances fluides et rapides vers ses autres destinations européennes, dont Paris. La compagnie desservira également sa nouvelle destination Mumbai 4 fois par semaine, Hong Kong 7 fois par semaine et Shanghai une fois par semaine.

Les voyageurs se rendant en Thaïlande bénéficieront de 14 fréquences hebdomadaires à destination de Bangkok, 3 fréquences hebdomadaires vers Phuket et 2 fréquences hebdomadaires vers Krabi. Bangkok et Phuket seront également desservies depuis Stockholm-Arlanda avec respectivement deux vols hebdomadaires. En raison de la fermeture de l'espace aérien russe, Finnair maintient la suspension de ses vols vers Tokyo Haneda, Nagoya, Osaka et Sapporo pour la prochaine saison d'hiver.

EN EUROPE

Avec un taux de remplissage actuel de 60 % en moyenne en Europe, Finnair proposera cet hiver 60 lignes, dont une double desserte quotidienne au départ et à destination de la plupart des capitales européennes, répondant ainsi aux besoins des voyageurs d'affaires et de loisirs. Depuis la France, la compagnie sera présente au départ de Paris-CDG avec 5 vols par jour et de Nice avec jusqu’à 7 vols par semaine.

Ole Orvér, Directeur Commercial de Finnair, a déclaré : "Nous sommes heureux de constater que les voyages reprennent si rapidement. Nous avons adapté notre réseau hivernal pour répondre aux besoins des voyageurs d'affaires et de loisirs."





