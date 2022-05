Finnair renforce sa présence aux États-Unis

Article publié le 27 mai 2022 par David Dagouret

La compagnie finlandaise a annoncé l'ouverture de deux nouvelles destinations aux Etats-Unis, Dallas et Seattle.

Les conséquences du conflit en Ukraine et du maintien d’un grand nombre de frontières en Asie fermées pour toujours limiter la propagation du de la pandémie poussent Finnair à concentrer son développement sur le continent américain. La compagnie finlandaise vient d’ailleurs d’annoncer l’ouverture de 2 nouvelles destinations aux États-Unis : Dallas, depuis le début du mois, et Seattle en juin prochain. La Direction souhaite aujourd’hui orienter sa promotion vers les USA sur le marché français tout en poursuivant également son développement en Europe puisqu’elle desservira 70 destinations cet été.



Les destinations New York (JFK), Los Angeles (LAX), Miami (MIA) et Chicago (ORD) sont plébiscitées par les voyageurs Français. Cela se traduit par une croissance du trafic sur le transatlantique de +20% en 2022 iso. 2019 chez Finnair.



La compagnie propose également des vols directs vers Los Angeles et New York aux États-Unis au départ de Stockholm-Arlanda.



Pour les passagers voyageant entre l’Europe et l’Amérique du Nord, Finnair collabore depuis 2013 avec American Airlines, British Airways, et Iberia, également partenaires au sein de l'alliance oneworld.



Javier Roig, General Manager Europe South and EMEA JB Sales Lead de Finnair, a déclaré : "L’Asie demeure la priorité de la compagnie pour les connexions fluides et rapides entre l’Europe et l’Asie via notre hub basé à Helsinki en Finlande et maintenant Stockholm-Arlanda en Suède. Cependant, le contexte actuel nous pousse aujourd’hui à concentrer notre développement sur le continent américain. Nous desservions déjà plusieurs destinations américaines avant la crise sanitaire et augmentons le nombre de destinations avec 2 nouveautés cette année. L’enjeu actuel pour Finnair est de booster les ventes entre la France et les USA, nouvel axe de promotion de Finnair sur le marché français.

Même si New-York (JFK) demeure l’une des destinations les plus vendues par Finnair en France sur les États-Unis, notre vrai atout concurrentiel se trouve vers les destinations au centre et à l’ouest du pays compte-tenu du temps de vol. C’est un nouveau challenge pour Finnair à relever en France !"





