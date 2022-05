Flexjet s'apprête à pratiquement doubler sa flotte en Europe d'ici fin 2022

Article publié le 27 mai 2022 par David Dagouret

Flexjet a été la compagnie de lancement du Praetor 600 d'Embraer et ajoute ce mois-ci 3 nouveaux appareils à sa flotte en Europe.

Flexjet s'apprête à doubler sa flotte en Europe dans les mois à venir, suite à une augmentation annuelle de 180 % de l'activité aérienne dans la zone au cours des quatre premiers mois de l’année 2022.



Poursuivant le renforcement de son partenariat avec Embraer Executive Jets, Flexjet ajoutera trois nouveaux Praetor 600 de taille super-moyenne à sa flotte européenne avant la fin du mois de mai. La compagnie est également prête à opérer le Gulfstream G650 en Europe à partir de juillet prochain, suivant ainsi le succès de son programme américain G650. Deux de ces jets à très long rayon d'action seront basés en Europe d'ici la fin de l'année.



Flexjet a réalisé d'importants investissements pour son infrastructure et son équipe basées en Europe au cours des six derniers mois. La compagnie a voulu se préparer l’expansion de la flotte en ouvrant un nouveau centre de contrôle tactique et des bureaux à l'aéroport de Farnborough en Angleterre. Ouverts en avril dernier, ces infrastructures permettent de former le cœur opérationnel de ses activités en Europe. Ce centre remplace l'ancien centre opérationnel britannique de St Albans, dans le Hertfordshire, et vient s'ajouter à son deuxième centre opérationnel européen à Malte et à son bureau de ventes situé dans le quartier londonien de Mayfair. La société a également lancé une campagne de recrutement ciblée pour les pilotes et a réussi à ajouter 33 nouveaux membres à son équipage européen depuis le début du mois de novembre 2021.



Marine Eugène, Directrice Générale Europe de Flexjet, a déclaré : "Nous sommes ravis de confirmer ces investissements importants, qui alimentent notre croissance continue en Europe. La demande continue d'être exceptionnellement forte, les ventes de nouveaux programmes et les réservations à terme sont également très solides, étant bien préparés pour un été et un second semestre chargés. L'ouverture de notre centre de contrôle de pointe à l'aéroport de Farnborough représente un investissement important et place idéalement notre équipe sur le site de l'un des aéroports d'aviation d'affaires les plus impressionnants d'Europe, alors que nous poursuivons nos plans ambitieux pour développer Flexjet en Europe au cours des prochaines années. Farnborough étant une porte d'entrée clé pour Londres, nous souhaitons également élargir notre offre ici en fournissant des connexions sans faille au centre de Londres via notre flotte d'hélicoptères Les trois nouveaux Praetor 600 font partie d'une commande globale de 1,4 milliard de dollars passée par Flexjet auprès d’Embraer en 2019. Avec un rayon d'action de 7 441 km, ce biréacteur très performant est le seul avion de taille super-moyenne capable de réaliser des vols transatlantiques. En outre, Flexjet a travaillé cette année en étroite collaboration avec l'équipe des services et de l'assistance d'Embraer pour équiper ses Legacy 500 d'une connexion Wi-Fi en bande Ka, ce qui en fait le seul grand opérateur en Europe à offrir une connectivité Wi-Fi ultra-rapide sur tous ses appareils. Notre solide partenariat avec Embraer reste essentiel pour la prochaine phase de notre expansion. Le Praetor 600 est un avion exceptionnel, offrant des performances et un confort inégalés dans sa catégorie. Notre offre associée au service Flexjet Red Label, nous confère une position très compétitive sur le marché européen de la propriété partagée."



Michael Amalfitano, Président et CEO d'Embraer Executive Jets, a déclaré : "Flexjet est l'un de nos plus importants clients et nous sommes ravis que notre Praetor 600, technologiquement avancé, s'avère être la clé de leur succès sur le marché européen. Il s'agit pour nous d'un partenariat de longue date, mutuellement enrichissant et évolutif et nous sommes impatients de trouver de nouveaux moyens de soutenir la croissance de Flexjet et de continuer à offrir à leurs clients une excellente expérience en matière d'aviation d'affaires."







