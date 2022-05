JAC reçoit un nouvel ATR 42

Article publié le 14 mai 2022 par David Dagouret

La compagnie japonaise a pris livraison de son 9e ATR 42-600.

ATR et la compagnie aérienne japonaise Japan Air Commuter (JAC) ont annoncé la livraison d'un 9ème ATR 42-600. L’avion rejoint une flotte déjà composée de 11 appareils ATR. Ce nouvel ATR 42-600 effectuera la première étape de son vol de convoyage de Toulouse au Japon avec un mélange en partie composé de carburant d'aviation durable (SAF).

Ce nouvel ATR 42-600 arbore une livrée représentant des feuilles de Kaikouzu, l'arbre emblématique de la Préfecture de Kagoshima. Au Japon, ces feuilles symbolisent la protection de la nature. Elles témoignent de la volonté de JAC de relier des régions qui coexistent avec la nature, avec les appareils les plus économes en carburant et les moins émetteurs en CO2. La compagnie aérienne dessert Yakushima, Amami Oshima, Tokunoshima et Okinawa, des sites inscrits au Patrimoine mondial naturel, et de nombreuses autres régions abritant une faune et une flore d'une grande richesse et d'une grande diversité.

Stefano Bortoli, Président exécutif d'ATR, a déclaré : "Nous sommes fiers de voir qu'au Japon, les appareils ATR continuent de soutenir JAC, notre client de longue date, dans sa mission de relier les communautés et les régions isolées, et de stimuler l'économie locale. Grâce à une polyvalence et à des performances environnementale inégalées, les avions ATR sont le choix idéal pour ce pays."





Sur le même sujet