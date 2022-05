L'ATR 42-600S STOL prend son envol

Article publié le 14 mai 2022 par David Dagouret

Le nouvel avion de 30 à 50 places capable de décoller et d'atterrir sur des pistes plus courtes va désormais démarrer les phases de tests au sol et en vol.

ATR a annoncé avoir réalisé avec succès le vol inaugural de la version STOL (pour 'Short Take-Off and Landing' - décollage et atterrissage courts) de son ATR 42-600 partiellement modifié. L'appareil a décollé à 10h00 de l'aéroport de Francazal et réalisé un vol de 2 heures et 15 minutes.

Au cours du vol, l’équipage a effectué un certain nombre d’essais pour mesurer les performances des systèmes modifiés sur l'appareil.

Suite à la réalisation de ce premier vol, les nouvelles fonctionnalités seront testées les unes après les autres, à commencer par le MFC-NG (ordinateur multifonctionnel de nouvelle génération), suivi des systèmes de freinage automatique, d'aérofreins au sol et des nouvelles puissances moteurs au décollage.

L'appareil adoptera sa configuration finale à la fin de l'année avec l'installation d'une nouvelle gouverne de direction plus grande. Il entrera ensuite en phase de certification en 2023.

À ce jour, ATR a reçu 20 engagements de la part d’opérateurs et de loueurs pour l'ATR 42-600S.

Il y a actuellement près de 500 aéroports dans le monde avec des pistes de 800 à 1 000 m que l’ATR 42-600S pourrait desservir.

