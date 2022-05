Le SolarStratos atterrit pour la première fois dans le canton de Neuchâtel

Article publié le 22 mai 2022 par David Dagouret

L'avion solaire a atterri à l'aéroport régional des Eplatures.

L'avion solaire dont Raphaël Domjan est l'initiateur, le SolarStratos a pris pour la première fois son envol de sa base à Payerne (Suisse) à destination de l’Aéroport régional des Eplatures vendredi 13 mai 2022. Ce vol entre Payerne et La Chaux-de-Fonds avec un atterrissage aux l'Aéroport régional des Eplatures se faisait dans le cadre des Journées de l’Aviation qui avaient lieu du 13 au 15 mai 2022. L’avion a pu prendre son envol après une longue attente pour disposer de bonnes conditions météorologiques. Le vol a pu être réalisé au cours duquel le SolarStratos a bénéficié d’environ 25% de l’énergie fournie par le soleil. L’atterrissage sur une piste plus courte et plus technique a également été maîtrisé par Raphaël Domjan, pilote, et Axel Valat, test pilote.

Un autre vol de démonstration de SolarStratos s'est déroulé durant le week-end du 13 au 15 mai 2022. Ce vol a été réalisé par le pilote d’essai Axel Vallat avec un saut en parachute de Raphaël Domjan depuis l’avion solaire.