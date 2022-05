Play inaugure sa ligne vers Boston

Article publié le 16 mai 2022 par David Dagouret

Le 11 mai dernier, la compagnie islandaise a lancé sa nouvelle liaison vers l'aéroport de Boston Logan.

Play étend ses opérations sur le territoire américain avec le lancement le 11 mai dernier de son premier vol vers l'aéroport international de Boston Logan (BOS). Après le début des opérations vers l'aéroport international Thurgood Marshall (BWI) de Baltimore/Washington en avril, ce vol inaugural vers la côte est des USA marque la deuxième phase de croissance de PLAY aux États-Unis. Son développement se poursuivra avec de nouvelles liaisons vers l'aéroport international de New York-Stewart (SWF) le 9 juin 2022, et vers l'aéroport international d'Orlando (MCO) le 30 septembre 2022.

Les passagers français peuvent se rendre à Boston avec Play via Reykjavik en Islande. Le vol aller quotidien, part de Paris CDG à 12h30 pour arriver à Reykjavik à 14h00 (heure locale). Le vol repart de l'Islande à 15h30 pour une arrivée à Boston à 17h35 (heure locale).

Le vol retour qui est également un vol quotidien, partira de Boston à 19h00 (heure locale) pour arriver à Reykjavik à 04h30 (heure locale). Il repartira de l'Islande à 06h00 pour une arrivée à Paris CDG à 11h00 (heure locale).

Avec la demande croissante du marché français pour ses vols vers l’Islande et vers les Etats-Unis, PLAY a augmenté la fréquence de ses vols au départ de Paris, passant de 4 à 5 vols par semaine à un service désormais quotidien sur l’Islande et au-delà à l’occasion du vol inaugural vers Baltimore/Washington. le 20 avril. Début juin, la compagnie augmentera encore ses fréquences au départ de CDG en assurant huit vols par semaine. Le lundi, il y aura deux vols opérés par Play, le matin et l'après-midi.

Birgir Jónsson, PDG de Play a déclaré : "Partout dans le monde, les voyageurs affaires et loisirs alimentent le retour des déplacements internationaux. Alors qu'ils retournent dans le ciel pour rejoindre des destinations incontournables et des trésors cachés à travers l'Europe, Play propose des vols pratiques vers des villes majeures aux États-Unis.

Nous continuons à accroître notre présence aux États-Unis, avec ce premier vol vers Boston, et nous sommes impatients de proposer aux voyageurs une approche simple du voyage, où ils peuvent s'attendre à un service fiable mais abordable de Play."