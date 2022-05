Qatar Airways et Malaysia Airlines renforcent leur partenariat

Article publié le 27 mai 2022 par David Dagouret

Qatar Airways et Malaysia Airlines dévoilent la prochaine phase de leur partenariat stratégique, suite à l'annonce par Malaysia Airlines du lancement d'un vol sans escale entre Kuala Lumpur et Doha depuis le 25 mai dernier.



L'extension du partage de codes ajoute 34 destinations aux 62 existantes. Depuis le 25 mai dernier, les passagers voyageant sur le nouveau vol de Malaysia Airlines de Kuala Lumpur à Doha ont accès à 62 destinations en partage de codes au sein du vaste réseau de Qatar Airways vers le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord. De même, les passagers de Qatar Airways voyageant de Doha à Kuala Lumpur peuvent être transférés en toute transparence vers 34 destinations de Malaysia Airlines, y compris l'ensemble de leur réseau intérieur et les principales destinations d'Asie telles que Singapour, Séoul, Hong Kong et Ho Chi Minh, sous réserve de l'approbation du gouvernement.



En reliant les deux réseaux de lignes, les partenaires s'efforcent de faire de Kuala Lumpur un hub de premier plan dans la région de l'Asie du Sud-Est, reliant la Malaisie, l'Asie du Sud-Est, l'Australie et la Nouvelle-Zélande au Moyen-Orient, à l'Europe, aux Amériques et à l'Afrique. En outre, Qatar Airways et Malaysia Airlines exploiteront les synergies dans de multiples domaines d'activité et développeront des produits innovants au profit de leurs clients dans le monde entier.



M. Akbar Al Baker, Directeur Général de Qatar Airways a déclaré : "Nous partageons un lien étroit et profond avec Malaysia Airlines et nous nous félicitons de leur nouveau vol sans escale entre Kuala Lumpur et notre hub à Doha, l'Aéroport International Hamad. Grâce à ce partenariat stratégique, nous nous engageons à offrir un plus grand choix et une meilleure connectivité à nos passagers du monde entier. Nous assistons à un nouvel optimisme dans le domaine du transport aérien et nous nous attendons à un fort rebond de la demande mondiale. Grâce à notre partenariat dynamique avec Malaysia Airlines, nous visons à fournir un service inégalé et une expérience de voyage supérieure pour nos passagers."



Izham Ismail, Président Directeur Général du Groupe Malaysia Airlines, a déclaré : "Nous sommes ravis d'approfondir notre coopération avec notre partenaire oneworld de longue date, Qatar Airways, afin d’offrir plus de choix et de flexibilité à nos passagers ainsi que des services exceptionnels et des produits innovants, tout en maintenant la plus haute sécurité opérationnelle alors que les voyages reprennent. Cette coopération stratégique témoigne de l'engagement des deux transporteurs à offrir des services inégalés à leurs passagers et reflète leur agilité et leur résilience face aux défis de la pandémie. Ce partenariat s’insère dans le cadre de nos efforts pour stimuler le trafic aérien et accélérer le rétablissement des niveaux pré-COVID, tout en améliorant la visibilité de notre marque au niveau mondial."





