Ryanair lance une nouvelle ligne depuis Clermont-Ferrand

Article publié le 27 mai 2022 par David Dagouret

La compagnie low-cost opérera une nouvelle ligne entre Clermont-Ferrand et Fès pour le programme d'hiver 2022-2023.

Ryanair a annoncé le 25 mai dernier, l'ouverture d'une ligne supplémentaire vers la France pour le programme de Hiver 2022/23. Ryanair opérera donc une liaison entre Clermont-Ferrand et Fès deux fois par semaine.



Jason McGuinness, directeur commercial de Ryanair, a déclaré : "Nous sommes heureux d'ajouter cette nouvelle ligne vers Fès à notre programme Hiver 2022 à Clermont-Ferrand, qui compte désormais 2 lignes au total à travers le Maroc et le Portugal, stimulant ainsi le tourisme international à Clermont-Ferrand et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes tout en offrant aux Clermontois et Clermontoise plus d'options de voyage parmi lesquelles choisir pour planifier leurs vacances d'hiver tant attendues. Pour permettre à nos clients et visiteurs de réserver leurs vacances d'hiver aux tarifs les plus bas possibles, nous lançons une vente de sièges à partir de 19,99 € pour des voyages jusqu'à fin mars 2023, à réserver avant le vendredi 27 mai. Ces tarifs avantageux partant rapidement, les clients doivent se rendre sur www.ryanair.com pour ne pas les manquer."



Hervé Bonin, directeur de l'aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne - VINCI Airports, a déclaré : "Le lancement de la ligne vers Fès à partir d'octobre est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui rêvent de (re)découvrir le Maroc, mais aussi pour la communauté marocaine établie dans la région. Avec 2 vols par semaine, cette ligne viendra compléter les vols vers Porto déjà opérés par Ryanair. Cette ouverture s'inscrit dans le cadre d'une reprise progressive du trafic depuis plusieurs mois, et témoigne de notre volonté de proposer à nouveau une offre attractive au départ de l'aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne aussi bien pour la clientèle affaires qu’affinitaire ou loisir."





