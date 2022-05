Safran signe un contrat de services avec Viva Air Columbia

Article publié le 5 mai 2022 par David Dagouret

Ce contrat porte sur les garanties OEM et s’effectuent dans le cadre de l’offre de support et services NacelleLifeTM.

Safran Nacelles a signé avec la compagnie aérienne Viva Air Columbia un contrat de services d’une durée de 10 ans portant sur la flotte croissante d’Airbus A320neo équipés de moteurs LEAP-1A de CFM International.

Viva Air Colombia a accès à un large stock partagé de pièces de rechange de nacelles A320neo. La compagnie aérienne colombienne bénéficie aussi de solutions de maintenance, réparation et révision - Maintenance, Repair and Overhaul – MRO- garanties OEM dans ses stations de réparations.

Ce contrat propose des garanties OEM et s’effectuent dans le cadre de l’offre de support et services NacelleLifeTM regroupant l’ensemble des activités après-vente de Safran Nacelles.

Alain Berger, Directeur du support et services de Safran Nacelles a déclaré : "Nous sommes heureux d’accompagner Viva Air Columbia dans ses opérations de maintenance de ses A320neo. Cette compagnie peut compter sur les équipes de Safran Nacelles, notamment celles de l’atelier de réparation américain d’Indianapolis qui sont pleinement mobilisées pour accompagner Viva Air Columbia dans son quotidien."

Jhon Luna, directeur de la maintenance et ingénierie de Viva Air Columbia a déclaré : "notre jeune flotte d’A320neo a besoin de tout le support et l’expertise d’un OEM comme Safran Nacelles pour maintenir en opération nos appareils avec le meilleur niveau de qualité et effectuer les interventions nécessaires dans les meilleurs délais."





Sur le même sujet