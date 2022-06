A la découverte de l'aérodrome d'Old Rhinebeck

Article publié le 18 juin 2022 par David Dagouret

Aeroweb-fr.net s'est rendu sur cet aérodrome mythique américain et nous vous le faisons découvrir.

L'aérodrome d'Old Rhinebeck a été fondé en 1958 par Cole Palen, un pilote et passionné d'aviation. Old Rhinebeck est situé dans le nord de l'Etat de New-York sur la commune de Red Hook dans la vallée de l'Hudson.

L'aérodrome possède un musée d'avions anciens le plus renommé des Etats-Unis. Le musée de Rhinebeck a été créé en 1993 en tant qu'organisation à but non-lucratif. Il possède l'une des plus grandes collections d'avions anciens des Etats-Unis, couvrant la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 1940.

Parmi les appareils les plus rares exposés figurent un planeur Wright de 1902 ; un Sopwith Camel britannique, des Fokkers allemands et d'autres avions mythiques tels que deux Blériot XI, un Morane Saulnier N, ainsi qu'une réplique d'un Spirite of St Louis.

L'un des Blériot XI a été restauré et date de 1909, il est considéré comme le deuxième plus ancien avion en état de navigabilité au monde. Il comprend également un moteur radial Anzani à trois cylindres qui est d'origine.

En plus du musée, l'aérodrome d'Old Rhinebeck propose tous les week-ends entre juin et octobre un spectacle aérien. Le programme du samedi "histoire du vol" met en lumière l'ère des pionniers avant la Première Guerre mondiale, un teaser du spectacle de la Première Guerre mondiale et l'âge d'or de l'aviation dans les années 20 et 30.

Le show du dimanche présente des combats de la Première Guerre mondiale avec des décors, de la pyrotechnies, un char de la Première Guerre mondiale et de nombreuses automobiles anciennes.

Enfin, l'aérodrome propose à ces visiteurs des balades en Biplan New Standard D25. Avant et après le spectacle aérien les passagers pourront voler à bord d'un New Standard D25 datant de 1929 et découvrir la vallée de l'Hudson. Un minimum de 2 passagers est requis. Les vols durent environ 15 minutes, 100 $ par personne.

Cliquer sur l'image pour voir la vidéo :

Cliquer sur l'image pour voir la vidéo de l'atterrissage :

