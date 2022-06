ASL Airlines France annonce de nouveaux vols hebdomadaires vers Alger

Article publié le 19 juin 2022 par David Dagouret

La compagnie a également lancé deux lignes vers Annaba et Bejaïa.

À la suite de la nouvelle autorisation accordée par les autorités d’ouvrir plus de vols entre l’Algérie et la France, ASL Airlines France renforce progressivement son offre de vols vers l’Algérie en mettant en vente des fréquences supplémentaires vers Alger au départ de Paris, Lyon, Lille et Mulhouse.

Ces nouvelles autorisations de vols entre la France et l’Algérie permettent aussi à ASL Airlines France d’ouvrir les lignes vers Bejaïa et vers Annaba depuis le 16 juin.

Les deux nouvelles lignes ouvertes seront desservies selon les fréquences suivantes :

Paris – Bejaïa : 3 vols par semaine depuis le 16 juin

Paris – Annaba : 2 vols par semaine depuis le 19 juin

À partir du 26 juin la desserte d’Alger est donc actuellement renforcée avec :

au départ de Paris : 15 vols par semaine

au départ de Lille : 3 vols par semaine

au départ de Mulhouse : 1 vol par semaine

au départ de Lyon : 6 vols par semaine

Lille – Oran est desservi à raison d’1 vol par semaine

Éric Vincent, directeur commercial et du programme a déclaré : "À l'approche de l'été et avec une situation sanitaire qui s'améliore depuis plusieurs mois, les autorités françaises et algériennes ont souhaité ouvrir plus de vols entre les deux pays. C'est une décision favorable, tant pour les passagers que pour les compagnies aériennes. ASL Airlines France propose ainsi à partir d'aujourd'hui un programme de vols plus dense, avec plus de fréquences sur les grands axes déjà desservis ces derniers mois, et la réouverture de liaisons comme Paris/Bejaia ou Paris/Annaba qui s'étaient arrêtées avec la crise sanitaire. Tous nos passagers vont pouvoir organiser leurs voyages de l'été, avec plus de choix et plus de billets disponibles. C'est une très bonne nouvelle! "

