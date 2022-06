Espace Air Passion remet en vol un Fauvel AV-22s

Article publié le 30 juin 2022 par David Dagouret

A ce jour, seuls deux exemplaires de ce planeur sont encore en état de vol.

Espace Air Passion vient de remettre en vol, le 27 juin 2022, un planeur historique quasi unique : le Fauvel AV-22s. Ce planeur, créé par l’angevin Charles Fauvel et immatriculé F-CCGK, a été construit au premier trimestre 1959. Prévu pour une production en série, il est le premier exemplaire sur six construits au total. A ce jour, seuls deux exemplaires sont encore en état de vol.

Son premier vol est effectué le 26 mars 1959 par Charles Fauvel lui-même, et vole à Fayence (83) jusqu’au 27 octobre 1974, pour être donné en septembre 1976 au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget. Il est confié à Angers pour restauration en juin 1985, et revole en le 25 avril 1985. Il est cédé définitivement au musée d’Angers le 26 mars 1996. Il vole ainsi jusqu’au 1er Mai 2009, avant d’être mis en exposition statique, puis revole depuis le 27 juin 2022, après quatre mois de révision.

Le Fauvel AV-22s est un planeur biplace particulièrement distinctif. Comme les autres aéronefs de Charles Fauvel, il s’agit d’une aile volante disposant toutefois d’un mini fuselage, de 5,07m de longueur. Ses ailes sont en flèches inversées, d’une envergure de 15m. Particulièrement attendu, ce planeur est déjà demandé pour de prochaines manifestations aéronautiques.

Charles Fauvel est né à Angers le 31 décembre 1904. L’aviation l’attire déjà en juin 1914 à Angers par le meeting d’acrobaties de Roland Garros et Edmond Audemars. Il devient pilote militaire en 1924. Il s’intéresse au vol à voile en 1928, et le 2 mars 1929, Charles Fauvel dépose un brevet (n° 670.698) relatif à une aile volante autostable pouvant être ou non motorisée. Aviateur et ingénieur, il popularise cette formule de l’aile volante en France et à l’étranger. Charles Fauvel décède le 10 septembre 1979, victime d’un accident aérien dans les Alpes.

