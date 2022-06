Finnair reliera Paris à Nouméa en Nouvelle-Calédonie via Singapour en partenariat avec Aircalin

Article publié le 15 juin 2022 par David Dagouret

Air Calin opèrera une nouvelle liaison entre Singapour et Nouléa à raison de deux vols par selaine.

A partir du 1er juillet prochain, la desserte de la Nouvelle-Calédonie pourra se faire via l’aéroport de Singapour-Changi en codeshare avec Aircalin, cette dernière ouvrant cette nouvelle destination depuis Nouméa. La liaison s’effectuera via Helsinki et via Singapour et la continuité des bagages de bout en bout jusqu’à destination :

Finnair opère 5 vols quotidiens entre Paris et Helsinki

Finnair opère un vol quotidien entre Helsinki et Singapour

Cet été, Aircalin opèrera 2 vols par semaine entre Singapour et Nouméa (nouvelle liaison)

Javier Roig, General Manager Europe South and EMEA JB Sales Lead de Finnair, a déclaré : "Nous sommes heureux de proposer un vol en correspondance à Singapour à tous les Français souhaitant partir découvrir les beautés de cette destination française du Pacifique-Sud ou retrouver leur famille en Nouvelle-Calédonie et inversement. Je me réjouis que cette nouvelle connexion, en complément de celle que nous effectuons déjà au Japon avec Aircalin, voit bientôt le jour et ce, toujours en partage de codes avec Aircalin. Nous offrons ainsi ensemble une expérience de voyage fluide et simplifiée pour nos passagers."





Sur le même sujet