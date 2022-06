Le célèbre meeting de La Ferté-Alais ouvre ses portes

Article publié le 4 juin 2022 par David Dagouret

L'édition 2022 du "Temps des Hélices" a ouvert ses portes sous un soleil radieux.

Le meeting de Cerny-La Ferté-Alais vient d'ouvrir ses portes pour ce week-end de la pentecôte. Rappelons que l'année dernière l'événment avait été reporté au 28 et 29 août à cause de la pandémie de Covid et qu"en 20220 il avait été tout simplement annulé.

L'édition 2022 a donc ouvert ses portes ce matin à 09h00 sous un magnifique soleil et de fortes températures. Comme les éditions précédentes, les spectateurs peuvent admirer de nombreux appareils sur le statique le matin et cet après-midi, ils pourront les voir en présentation en vol.

L'équipe d'Aeroweb-fr.net est présente et vous fera vivre l'événement durant ce week-end.