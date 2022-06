Nice Côte d’Azur se connecte à Abou Dhabi

Article publié le 21 juin 2022 par David Dagouret

Depuis le 15 juin, Etihad Airways a ouvert une liaison entre ces deux villes et ce pendant 3 mois.

A raison de deux vols par semaine, les mercredis et dimanches, Etihad renforce la connexion entre les pays du Golfe et la Côte d’Azur avec un Dreamliner B787 pouvant accueillir 28 passagers en Business et 262 en classe éco. A l’allée, l’avion effectuera un arrêt à Rome avant de venir se poser à Nice à 9h55. Au retour, le vol est direct et partira à 11h25 pour un atterrissage à 19h35.

Avec l’arrivée d’Etihad, une quatrième route vers les pays du Golfe s’ouvre, après Dubaï, Koweït et Bahreïn.

Franck Goldnadel, Président du Directoire des Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "Cette nouvelle route, opérée avec un avion moderne symbolise notre stratégie qui est de concilier le développement de notre réseau, l’amélioration de notre connectivité longs courriers au bénéfice du dynamisme de notre territoire, avec notre volonté de rechercher la meilleure efficacité environnementale par l’utilisation des avions les plus modernes et les moins émissifs."

Martin Drew, vice-président senior des ventes mondiales et du fret chez Etihad Airways a déclaré : "Etihad est heureuse de renforcer la connectivité aérienne entre Abu Dhabi et la France avec la mise en place de notre service d'été vers Nice. La Côte d'Azur est la destination de vacances idéale, et nous sommes convaincus qu'elle séduira les vacanciers des EAU. Dans le même temps, nous sommes impatients d'accueillir des voyageurs français à bord de nos B787 Dreamliners pour découvrir notre offre primée, notre service et notre chaleureuse hospitalité émiratie."





