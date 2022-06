Philippine Airlines prolonge son contrat de maintenance avec AFI KLM E&M

Article publié le 19 juin 2022 par David Dagouret

Ce contrat porte sur la maintenance de ses moteurs de 777 et A320.

Philippine Airlines (PAL) a signé une extension de son contrat de support à l’heure de vol avec Air France Industries KLM Engineering & Maintenance pour les moteurs GE90 équipant sa flotte de Boeing 777, ainsi que pour les moteurs CFM56-5B équipant ses Airbus A320.

AFI KLM E&M soutiendra PAL avec des visites en atelier sur les GE90 aussi longtemps que les 777 feront partie de la flotte de la compagnie. La coopération est également étendue aux moteurs CFM56-5B pour les A320 de PAL desservant les lignes domestiques et régionales.

Alvin Limqueco, SVP-Supply Chain Management pour Philippine Airlines a déclaré : "Nous apprécions le partenariat que nous avons avec les équipes d'AFI KLM E&M, qui ont été un allié fidèle tout au long de l'incertitude de ces deux dernières années. PAL et AFI KLM E&M ont maintenu des lignes de communication fortes pendant la pandémie, et nous nous réjouissons de la poursuite de nos liens solides alors qu'ils continuent à soutenir les besoins de notre flotte à l'avenir grâce à cet accord prolongé."

Pierre Teboul, SVP Commercial AFI KLM E&M, a déclaré : "Nous sommes heureux et fiers d'avoir trouvé en PAL un partenaire à long terme. Depuis le début de notre coopération sur le moteur GE90, nous avons mis toute notre expertise à sa disposition et assuré la continuité du service. Nous sommes sortis renforcés de cette période et notre relation de confiance s'est consolidée.".

