Premier saut en wingsuit depuis un avion électrique et solaire

Article publié le 22 juin 2022 par David Dagouret

Géraldine Fasnacht a sauté en wingsuit depuis le SolarStratos.

Piloté par Raphaël Domjan, SolarStratos, l’avion expérimental doté d’une motorisation électrique, a décollé à 09h00 de l’aéroport de Sion en direction de Verbier avec Géraldine Fasnacht à son bord. Après avoir effectué un vol de 55 minutes, SolarStratos a fait son apparition à 09h55 au dessus du Val de Bagnes et il a effectué ainsi le premier vol solaire au-dessus de Verbier.

A 10h00, Géraldine Fasnacht s'est s’extraite de l’avion habillée de sa wingsuit rose et s'est élancé dans le ciel depuis l’avion SolarStratos HB-SXA. Géraldine Fasnacht a volé en direction du village de Verbier et a atteint la vitesse de 180 km/h. Après quelques minutes, elle a atterrit au centre de Verbier.

Géraldine Fasnacht et SolarStratos qui réalisent depuis un avion électrique et solaire plusieurs premières mondiales :

Premier vol en wingsuit depuis un avion électrique.

Premier saut en parachute féminin depuis un avion électrique.

Premier vol en wingsuit depuis un avion solaire.

Premier saut en parachute pour une femme depuis un avion solaire.

Premier vol en wingsuit solaire.

Géraldine Fasnacht a déclaré : "Pouvoir survoler mon terrain de jeu favori à la force électrique fût un moment magique ! Avoir la chance de pouvoir réaliser un rêve au côté de SolarStratos me rend heureuse et me permet de voir que l’exploration est unique et reste le plus beau moyen de montrer que c’est possible !"