Qatar Airways s'associe à flydubai, Kuwait Airways, Oman Air et Saudia pour la Coupe du Monde de football

Cette association proposera des vols aller-retour chaque jour de match de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022.

À l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, Qatar Airways s'est associée aux compagnies aériennes flydubai, Kuwait Airways, Oman Air et Saudia pour proposer aux détenteurs de billets de match des vols aller-retour jusqu’à Doha sur la journée, les jours de match, pendant la durée du tournoi.

Ce service a pour but de relier les supporters au Qatar de manière transparente afin qu'ils puissent assister à leurs matchs respectifs et profiter des richesses du pays hôte avant de repartir de Doha le même jour. Les vols « Match Day Shuttle » seront proposés à des tarifs préférentiels avec des fréquences au départ de Dubaï, Djeddah, Koweït, Mascate et Riyad. Les supporters pourront réserver leurs vols sur qatarairways.com/en/match-day-shuttle.html ou sur les sites des compagnies aériennes partenaires. Qatar Airways ajoutera prochainement de nouveaux vols « Match Day Shuttle » à travers les pays du Golfe et transportera les fans de football du monde entier via son vaste réseau mondial.

Les passagers qui réservent l'un des vols « Match Day Shuttle » bénéficieront d'un voyage fluide avec transferts entre l'aéroport et le stade. Les fans arriveront le matin et repartiront le soir, sans avoir besoin de séjourner à l'hôtel. De plus, la politique de non-enregistrement des bagages simplifiera l'itinéraire des passagers.

Le Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, M. Akbar Al Baker, a déclaré : "Le rapprochement des supporters et l'amour du football sont au cœur de ce partenariat. Nous sommes immensément privilégiés de pouvoir réunir des fans de tous horizons pour profiter du meilleur du football, tout en leur faisant découvrir notre culture et notre hospitalité. La Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™ sera la première au Moyen-Orient et dans le monde arabe. Nous avons toujours pensé qu'une victoire pour le Qatar est une victoire pour la région.Ce tournoi nous donne l'occasion d'étendre notre activité avec diverses compagnies aériennes régionales telles que flydubai, Kuwait Airways, Oman Air et Saudia pour un voyage plus flexible rapporchant les cultures et permettant aux fans d'explorer plusieurs endroits au Moyen-Orient."

L’Ingénieur Yasir Al Jamal, Directeur Général du Comité suprême pour la livraison et l'héritage, a ajouté : "Dès le départ, nous avons dit que La Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™ est une Coupe du Monde pour toute la région. Ces vols « Match Day Shuttle » permettront à plusieurs milliers de fans de pouvoir assister aisément au premier tournoi au Moyen-Orient et dans le monde arabe. Notre carte Hayya (Fan ID) facilitera l’accès au pays et avec la possibilité d’assister à plus d'un match dans la journée, nous sommes impatients d'accueillir les fans de toute la région. Nous remercions sincèrement Qatar Airways et ses partenaires pour la réalisation de ce projet spécial qui nous aidera à accueillir une édition mémorable et exceptionnelle de la Coupe du Monde de la FIFA. "

M. Ghaith Al Ghaith, Directeur Général de flydubai, a déclaré : "Nous sommes très heureux de faire partie de ce partenariat avec Qatar Airways et les autres compagnies aériennes du Golfe. Cela nous permettra d'accueillir davantage de fans de football et de visiteurs du monde entier pour leur faire découvrir l'hospitalité chaleureuse et la riche culture de notre région. Ayant récemment accueilli un événement mondial à Dubaï, nous savons l'impact positif que de tels événements ont non seulement sur les secteurs du voyage et de l'hôtellerie, mais aussi sur l'économie au sens large et sur le moral général. Nous sommes honorés de pouvoir jouer un rôle dans le soutien de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™ en permettant à davantage de supporters d’assister aux matchs grâce à nos 30 vols aller-retour quotidiens entre Dubaï et Doha."

Le Président de Kuwait Airways, le Capitaine Ali Dukhan, a affirmé : "Nous sommes fiers de faciliter les transferts et les déplacements des supporters vers et depuis le Qatar pour cet événement monumental. Non seulement cet accord renforce la connectivité de nos nations du Golfe, mais il facilite également la croissance sociale et économique mise en avant par le gouvernement du Koweït. Nous espérons partager l'excitation des résidents du Koweït, des pays du Golfe et du monde entier tout au long de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™ et au-delà en jouant notre rôle dans l'industrie de l'aviation pour relier le Koweït au monde."

Le Président Directeur Général d'Oman Air, M. Abdulaziz Al Raisi, a déclaré : "Nous sommes immensément fiers de nous joindre à nos partenaires pour relier les fans de football au sport qu'ils aiment et améliorer leur expérience grâce à des options de voyage pratiques et transparentes adaptées à des emplois du temps chargés. Les vols « Match Day Shuttle » sont un excellent moyen pour les fans de découvrir les richesses de la région. Alors que le monde du football se réunit au Qatar, Oman Air est prête à accueillir ses passagers à bord pour profiter de la chaleur et de l'hospitalité qui font la réputation des Omanais. "

Le Président Directeur Général de Saudia, le Capitaine Ibrahim S. Koshy, a déclaré : "Saudi Arabian Airlines (SAUDIA) est heureuse de proposer des vols au départ de deux principales portes d'entrée, Riyad et Djeddah, pour que les fans puissent facilement se déplacer pour assister à la très attendue Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™. Grâce à l'esprit du sport, nous sommes impatients d'accueillir des passagers du monde entier pour visiter la région et faire l'expérience de l'hospitalité saoudienne caractéristique à bord, en plus d'explorer une culture et un patrimoine uniques. "

