A la découverte du Breguet XIV F-POST

Article publié le 28 juillet 2022 par David Dagouret

De passage à l'aérodrome de Castelsarrasin Moissac, Aeroweb-fr.net a découvert l'unique Breguet XIV en état de vol au monde.

Le Breguet XIV (ou Breguet 14) est un avion biplan conçu en France en 1916 par Louis Breguet qui est considéré comme le père de l'aviation scientifique. Louis Breguet sera étroitement associé à la naissance de l'industrie aéronautique française et à son rayonnement mondial durant soixante-dix ans.

Le premier prototype "AV1" est sorti des ateliers le 17 novembre 1916. Il est alors équipé d'un moteur Renault 12F de 263 chevaux. Le 21 novembre, Louis Breguet effectue le premier vol sur le terrain de Villacoublay avec Vuillerme comme passager en place arrière.

Sans attendre, Breguet entreprend la construction d’un nouveau prototype, le Breguet AV2. L’AV2 est disponible pour les essais officiels dès le 11 janvier 1917. Le 6 mars 1917, Breguet reçoit une première commande de 150 exemplaires du Type AV de corps d'armée. L’appareil reçoit la dénomination officielle «Breguet XIV type A2».

Le Breguet XIV a notamment été utilisé pendant la Première Guerre mondiale où il servait comme avion de reconnaissance et bombardier. Il a été fabriqué en un grand nombre d’exemplaires durant la guerre (8 200 exemplaires) et la production a été poursuivie bien au-delà de 1918.

Des 8 200 construits, seuls deux Breguet 14 originaux sont aujourd'hui inventoriés dans le monde. Présentés au public en statique, ils ne sont plus en état de voler et n'ont pas cette vocation.

Le Breguet 14 A2 militaire N° 2016 est exposé au Musée du Bourget et un Breguet 14 A2 de l'armée finlandaise en cours de restauration est destiné à être exposé au Musée National d'Helsinski.

Deux "répliques" ont été construites par Jean Salis pour les besoins de tournage de feuilletons télévisés sur l'histoire de l'Aéropostale. Le Breguet 14-P F-AZBH construit en 1979 a été vendu au Musée de Bangkok où il est aujourd'hui exposé en statique sous la livrée militaire thaïe. Le Breguet 14-P F-AZBP construit en 1980 est la propriété de la Société Michelin depuis 1989 et est exposé en statique au musée de la Société à Clermont-Ferrand. Ces deux appareils sont équipés du moteur Hispano-Suiza de 690 chevaux.

C'est en 1992 qu'Eugène BELLET est lancé un défi celui de reconstruire un Breguet XIV pour rendre hommage à cet avion et surtout de le faire voler. La construction a été initiée et engagée en novembre 1992.

La construction a été réalisée par une équipe de bénévoles, grâce au concours de Madame Marie-Vicente Latécoère, du Conseil Régional Midi Pyrénées, de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Toulouse, du CEAT et des CEV, de nombreuses entreprises, du RSA, d'associations aéronautiques et clubs service. Dans cette volonté de démarche pédagogique, élèves et professeurs des lycées et centres de formation professionnelle ainsi que des élèves de Sup'Aéro ont été associés à la construction.

Le 11 novembre 2003, le premier vol du Breguet XIV F-WOST a été effectué après onze années de construction. Le certificat d'immatriculation du Breguet XIV F-POST a été établi en date du 4 septembre 2009. Le F-POST est, aujourd'hui, le seul Breguet XIV en situation de vol dans le monde.

Sur le même sujet