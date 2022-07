Air Canada et Emirates forment un partenariat stratégique

Article publié le 27 juillet 2022 par David Dagouret

Les transporteurs établiront la réciprocité de privilèges pour les voyageurs assidus et d’accès aux salons pour les clients admissibles.

Air Canada et Emirates ont annoncé la signature d’un accord de partenariat stratégique qui offrira davantage d’options aux clients voyageant sur les réseaux des deux transporteurs, et améliorera l’expérience client tout au long du parcours.

Air Canada et Emirates ont l’intention d’établir au courant de l’année une relation d’exploitation à code multiple qui offrira un plus grand choix aux clients d’Air Canada voulant se rendre aux Émirats arabes unis ou au-delà de Dubaï. Les clients d’Emirates profiteront également d’une expérience de voyage rehaussée lorsqu’ils iront à Toronto ou à des destinations névralgiques du réseau d’Air Canada. Les clients n’auront besoin que d’un seul billet pour les trajets avec correspondance sans tracas entre les réseaux des deux transporteurs, à leurs plaques tournantes respectives, et bénéficieront du transfert de leurs bagages jusqu’à leur destination finale.

Michael Rousseau, président et chef de la direction d’Air Canada a déclaré : "Alors que nous poursuivons la stratégie d’expansion de notre portée mondiale pour répondre aux opportunités croissantes des marchés de visites de parents et d’amis (VPA) suscitées par les vastes communautés multiculturelles du Canada, nous sommes très heureux de former un partenariat stratégique avec Emirates, transporteur national des Émirats arabes unis de haute réputation, ayant pour plaque tournante la dynamique ville de Dubaï. Cet accord stratégique créera des synergies de réseau et rendra accessibles aux clients d’Air Canada plus d’options pratiques pour voyager entre le Canada et les Émirats arabes unis ou au-delà de Dubaï. Nous nous réjouissons à l’idée de lancer le service à code multiple sur des lignes clés d’Emirates, ainsi que d’ajouter le code EK à des dessertes d’Air Canada, et d’accueillir les passagers d’Emirates à bord de nos vols dans le courant de l’année."

Sir Tim Clark, président d’Emirates a déclaré : "Il s’agit d’un partenariat important qui permettra à nos clients d’accéder à plus de destinations au Canada et dans les Amériques, via nos villes-portes à Toronto et aux États-Unis. Ce partenariat présente également de nombreuses nouvelles combinaisons de liaisons pour les voyageurs qui se déplacent sur les vastes réseaux d’Emirates et d’Air Canada dans les Amériques, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Nous sommes heureux de nous associer à Air Canada, l’une des sociétés aériennes les mieux établies en Amérique du Nord et le transporteur national du Canada, et nous nous réjouissons à la perspective de progresser conjointement dans divers domaines afin d’offrir à nos clients des choix de vols et des expériences encore meilleurs."





Sur le même sujet